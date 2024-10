15 Ottobre:  migranti trasferiti in Albania. Manovra da 25 miliardi al vaglio del governo. Continuano gli attacchi su Libano e Gaza  

15/10/2024 08:28:00

Le principali notizie di oggi, 15 ottobre 2024

Primi migranti trasferiti in Albania, polemiche politiche

Un primo gruppo di 16 migranti è stato trasferito in Albania dalla nave militare Libra, in seguito all’accordo tra Italia e Albania sui nuovi centri di accoglienza. Il governo Meloni ha salutato l’operazione come un successo, mentre le opposizioni, guidate da Elly Schlein, hanno duramente criticato la misura, definendola una "deportazione". Ursula von der Leyen ha espresso apprezzamento per l’iniziativa italiana.

Israele colpisce ancora Libano e Gaza, ma perde quattro soldati

Continuano gli attacchi israeliani su Gaza e il Libano, ma Israele ha subito la perdita di quattro soldati, uccisi da un drone. La situazione in Medio Oriente resta critica, mentre crescono le preoccupazioni internazionali per l’escalation del conflitto.

Il governo Meloni al lavoro sulla manovra: 25 miliardi e contributo delle banche

Oggi a Palazzo Chigi si terrà un Consiglio dei ministri per definire la manovra economica, che prevede circa 25 miliardi di euro e un contributo delle banche per 3-4 miliardi. Giorgia Meloni ha voluto evitare ulteriori tensioni all'interno della maggioranza, puntando su una legge di bilancio coesa.

Cassazione annulla l’assoluzione nel processo Ruby Ter

La Corte di Cassazione ha annullato l’assoluzione delle imputate nel processo Ruby Ter, e il caso delle Olgettine tornerà in tribunale. Si tratta di una svolta significativa nel lungo caso giudiziario.

Ricordo della "strage dei bambini" di Gorla: Mattarella in visita a Milano

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commemorato a Milano la "strage dei bambini" di Gorla, dove 187 alunni morirono 80 anni fa a causa di un bombardamento angloamericano. La cerimonia ha ricordato una delle tragedie più dolorose della Seconda Guerra Mondiale.

Ragazzo di 15 anni si toglie la vita a Senigallia, vittima di bullismo

A Senigallia, un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto dopo essersi tolto la vita. Il giovane, disperato per gli atti di bullismo subiti, aveva sottratto la pistola d’ordinanza al padre, agente di polizia, prima di compiere il gesto.

La sonda della NASA diretta a Giove: missione verso il 2030

È partita una nuova missione spaziale della NASA, destinata a esplorare Giove. La sonda, che percorrerà 3 miliardi di chilometri, arriverà sul pianeta nel 2030 e studierà un’area ancora inesplorata del sistema solare.