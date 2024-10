Concorso INPS: Al via l’assunzione di 1.069 medici a tempo indeterminato

15/10/2024 21:21:00

L'INPS ha avviato la prima procedura per l'assunzione di 1.069 medici a tempo indeterminato da inserire presso le proprie sedi su tutto il territorio nazionale. Si tratta del primo di una serie di concorsi programmati entro il 2024, che prevede ulteriori 1.496 assunzioni per diverse figure professionali, tra cui 920 funzionari sanitari, 403 ispettori, 142 funzionari amministrativi, 16 professionisti legali e 15 dirigenti.

Requisiti principali per partecipare al concorso per 1.069 medici:

Titolo di studio : diploma di laurea in medicina e chirurgia o diploma di specializzazione universitario. Sono ammessi anche i candidati iscritti al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica per l’anno accademico 2023/2024 in una delle seguenti aree: medicina legale, medicina del lavoro, anatomia patologica, igiene e medicina preventiva, neuropsichiatria infantile, pediatria, oftalmologia, otorinolaringoiatria, psichiatria, neurologia, medicina interna, oncologia, cardiologia, ginecologia.

Iscrizione all'Albo : è obbligatoria l'iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi.

Idoneità psico-fisica: i candidati devono dimostrare idoneità psico-fisica alla mansione.

Come candidarsi

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 4 novembre 2024 tramite il portale del reclutamento InPA. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di credenziali SPID, CIE, CNS o eIDas, oltre a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Il testo completo del bando e i dettagli per inviare la candidatura sono disponibili cliccando qui (o tramite il portale ufficiale del reclutamento InPA).

Si tratta di un'importante opportunità per medici qualificati che desiderano entrare a far parte di una delle principali istituzioni pubbliche del Paese. L’INPS, infatti, gioca un ruolo cruciale nel sistema previdenziale italiano e il rafforzamento del proprio organico con figure specializzate rappresenta un passo decisivo per garantire un servizio di qualità a milioni di cittadini.