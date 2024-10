Forestali, Safina (Pd). "Abbandonati dal centrodestra con norma ingiusta e retroattiva"

15/10/2024 12:20:00

“Un duro colpo per i lavoratori forestali siciliani, abbandonati dal centrodestra dopo le promesse elettorali di Giorgia Meloni e Renato Schifani. Un emendamento della Lega al collegato lavoro, discusso alla Camera, ha eliminato il diritto all’indennizzo per la reiterazione dei contratti a termine, colpendo in particolare i 16.000 stagionali siciliani. Si tratta di una misura che ignora le numerose cause giudiziarie già in corso”, denuncia Dario Safina, deputato regionale del Partito Democratico.

Safina evidenzia inoltre che, con l’articolo 11 dello stesso provvedimento, il governo ha introdotto una norma che aggira la sentenza della Cassazione n. 9243/2023. “La Corte aveva sancito che, in mancanza di una chiara definizione contrattuale delle attività stagionali, i contratti a termine potevano essere convertiti in contratti a tempo indeterminato. La stagione, infatti, dovrebbe essere un periodo limitato e aggiuntivo rispetto alle attività ordinarie. Ma con questa modifica, si stravolge completamente quel principio, aprendo la strada a un utilizzo indiscriminato dei contratti stagionali”.

“Il vero problema – aggiunge Safina – è che in Sicilia, dove i lavoratori forestali rappresentano una risorsa fondamentale, queste persone sono state sfruttate come serbatoio elettorale e ora vengono scaricate senza scrupoli. Il Partito Democratico continuerà la sua battaglia in Senato per cancellare questo provvedimento, che favorisce solo ulteriore precarizzazione”.

Safina chiude esprimendo forti dubbi sulla legittimità della norma: “Si tratta di un intervento retroattivo che sembra violare il principio di razionalità e ragionevolezza, valori che devono essere rispettati in qualsiasi norma di interpretazione autentica. Il governo di centrodestra sta portando avanti un attacco ingiustificato ai diritti dei lavoratori forestali, penalizzando le famiglie siciliane che da anni vivono in condizioni di precarietà”, conclude il deputato PD.