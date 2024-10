Il Salone dell’Auto di Parigi 2024, ecco tutte le novità

16/10/2024 10:23:00

Il Salone dell’Auto di Parigi 2024 segna un punto di svolta nel panorama dell’automotive, rappresentando un’occasione fondamentale per osservare le direzioni future dell’industria automobilistica, soprattutto in un momento di transizione verso l’elettrico in Europa. In programma dal 15 al 20 ottobre, l’evento offre una panoramica sulle novità, con una presenza significativa delle case cinesi che, ormai, stanno conquistando una posizione dominante sul mercato.

Grandi assenze e presenze al Salone

Nonostante la risonanza internazionale dell’evento, alcune case automobilistiche europee hanno scelto di partecipare in modo limitato. BMW, Mini e Volkswagen, ad esempio, sono presenti solo attraverso le loro filiali francesi. D’altra parte, Stellantis si presenta senza alcuni dei suoi marchi più iconici come Fiat, Lancia, Opel e, in modo sorprendente, DS. In assenza di produttori giapponesi, l’unica presenza asiatica consolidata rimane Kia, a rappresentare il mercato coreano.

Il Gruppo Renault, invece, partecipa in forze, presentando modelli di punta come la nuova Renault 4, un’operazione nostalgia che segue il successo della R5, e il concept della futura Twingo. Dacia espone il SUV di fascia media Bigster, mentre Alpine stupisce con la concept elettrica A390, il primo modello rialzato del marchio.

La crescita delle case automobilistiche cinesi

Uno degli aspetti più rilevanti del Salone di quest’anno è l’impressionante espansione dei marchi cinesi, ormai stabilmente presenti sul mercato europeo. Byd, uno dei protagonisti più agguerriti, porta a Parigi modelli come la Seal 06 GT e lascia intravedere ulteriori novità elettriche e plug-in per i prossimi anni. Forthing, marchio del gruppo Dongfeng, presenta il suo modello di punta, la berlina Xinghai S7, già disponibile in Cina. Anche GAC attira l’attenzione con una spettacolare hypercar elettrica da 1.241 cavalli, mentre Seres e Xpeng completano il panorama delle principali innovazioni cinesi esposte.

Le novità europee e americane

Sul fronte europeo, Citroen si distingue con il restyling della C4 e con le nuove C3 e C3 Aircross, mentre Peugeot svela i suoi SUV 3008 e 5008 in versione elettrica. Alfa Romeo presenta due grandi novità: il B-SUV Junior e la supercar 33 Stradale, pronti a catturare l’attenzione del pubblico.

Tra i marchi tedeschi, Audi presenta la Q6 Sportback e altri modelli rinnovati, mentre BMW fa il suo debutto europeo con la potente M5 Touring da oltre 700 cavalli. Mini, dal canto suo, presenta una gamma rinnovata che include la John Cooper Works, disponibile sia con motore termico che elettrico. Volkswagen mette in mostra le sportive elettriche GTX e la ID.GTI, mentre Skoda lancia il nuovo SUV elettrico Elroq.

Oltre alle novità europee, anche i brand americani si fanno notare. Cadillac, tornata recentemente in Europa, presenta il SUV elettrico Optiq, che promette 500 km di autonomia e 300 cavalli di potenza. Ford, invece, porta la nuova Capri, un SUV elettrico basato sulla piattaforma Med di Volkswagen, rafforzando così la sua presenza sul mercato europeo.

Il ruolo strategico del Salone di Parigi 2024

Il Salone dell'Auto di Parigi non è solo una vetrina di nuovi modelli, ma un'occasione cruciale per comprendere le dinamiche future dell'industria, soprattutto in un periodo di grandi cambiamenti dovuti alla transizione energetica. La crescente pressione per ridurre le emissioni e l'adozione di nuove tecnologie elettriche rendono questo evento un osservatorio privilegiato per valutare le strategie dei produttori e le tendenze del mercato.