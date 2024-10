Sanità nel trapanese, Cimminisi (M5S):" Mancano risorse per l'aumento delle diagnosi di ADHD nei bambini”  

16/10/2024 10:00:00

La provincia di Trapani sta vivendo una crisi sanitaria legata all’aumento delle diagnosi di ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) nei bambini, ma la mancanza di personale specializzato presso l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) sta rallentando l’accesso a visite e trattamenti adeguati. Lo ha denunciato la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi, che ha presentato un’interrogazione all’Assessorato regionale alla salute per sollecitare interventi urgenti.

“Negli ultimi anni, anche a Trapani, l'incidenza dell'ADHD è cresciuta notevolmente, in linea con il trend nazionale. Tuttavia, il sistema sanitario locale è in difficoltà: il personale in servizio presso la Cittadella della Salute non riesce a far fronte alle numerose richieste di diagnosi e trattamenti, con conseguente allungamento delle liste d’attesa,” ha dichiarato Ciminnisi.

La diagnosi precoce dell’ADHD è fondamentale per evitare complicazioni future, come problemi scolastici e difficoltà relazionali e psicologiche. Ma a causa della carenza di risorse, molte famiglie sono costrette a rivolgersi a strutture private, affrontando costi elevati e aumentando le disuguaglianze nell’accesso alle cure.

Ciminnisi ha criticato l’atteggiamento del Governo regionale, che, nonostante abbia recentemente celebrato la Giornata della Salute Mentale, non ha ancora messo in atto misure concrete per affrontare questa emergenza. “Servono maggiori investimenti nel Centro Regionale di Trapani, con l’assunzione di nuovi specialisti e il potenziamento dei servizi pubblici dedicati ai bambini con ADHD. Non possiamo permettere che la salute mentale dei più giovani venga trascurata.”

La deputata del M5S ha concluso chiedendo al Governo regionale interventi rapidi per garantire a tutti i pazienti diagnosi e trattamenti tempestivi, evitando così che questa problematica diventi un’ulteriore fonte di disuguaglianza sociale.