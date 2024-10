La Sindaca Toscano: "Le auto elettriche nelle strisce blu ad Erice pagano"

16/10/2024 14:57:00

Gentile direttore di Tp24,

Con riferimento all'articolo pubblicato il 14 Ottobre, dal titolo "Erice: ritorna la sosta gratuita per le auto elettriche nelle strisce blu, a estate ormai conclusa", non volendo entrare nel merito delle considerazioni di natura personale dell'estensore dello stesso, ed al fine di non creare tra i lettori aspettative ed eventualmente, che quest'ultimi incorrano in spiacevoli sanzioni, si chiede di voler rettificare con urgenza, ai sensi dell’art. 8 legge 47/1948, sia il titolo che il contenuto, perché entrambi fuorvianti.

Si specifica, infatti, che l'iter amministrativo per l'attivazione del servizio non è immediatamente esecutivo, e che, una volta avviato, prevede precisi tempi dettati dalla legge prima di divenire, appunto, esecutivo.

Al momento, dunque, i cittadini che parcheggiano la propria auto elettrica nelle strisce blu, convinti di poterlo fare gratuitamente a sèguito della lettura dell'articolo, incorrono in una sanzione amministrativa.

Si precisa, infine, che non appena l'iter sarà completato sarà come sempre data apposita comunicazione tramite i canali istituzionali.

Daniela Toscano Pecorella

Sindaca di Erice