Erice: ritorna la sosta gratuita per le auto elettriche nelle strisce blu, a estate ormai conclusa

14/10/2024 18:26:00

Dopo mesi di attesa e segnalazioni, come quelle pubblicate da Tp24 durante l'estate, è finalmente tornata la sosta gratuita per le auto elettriche nelle strisce blu nel territorio comunale di Erice. Durante la seduta del Consiglio comunale del 10 ottobre 2024, è stata approvata la delibera che permette ai possessori di veicoli elettrici di parcheggiare gratuitamente negli stalli blu presenti nel comune.

La proposta, di cui la prima firmataria era la Consigliera Maria Grazia Passalacqua, è stata supportata da un ampio gruppo di consiglieri, tra cui Cavarretta, Spina, Aiello, Favara, Pollari, Pierucci, Riggio, Peralta e Mazzeo, ed è stata votata con una larga maggioranza trasversale. Secondo quanto dichiarato, l'obiettivo di questa misura è quello di promuovere la mobilità sostenibile e rafforzare l'immagine di Erice come un comune attento alle questioni ambientali, in linea con la tradizione degli ultimi vent’anni.

Nonostante la soddisfazione espressa dai promotori della delibera, c'è un aspetto che lascia un certo amaro in bocca: l'approvazione di questa misura arriva a stagione estiva ormai finita. Per i tanti turisti e cittadini che hanno frequentato la zona dei lidi di San Giuliano nei mesi caldi, questa notizia sa di beffa. Durante l’estate, infatti, la mancanza di agevolazioni per le auto elettriche aveva portato a una pioggia di multe per molti automobilisti, come segnalato da Tp24 in un articolo del luglio scorso.