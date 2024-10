Marsala, controlli a tappeto dei Carabinieri: denunce, sequestri e patenti ritirate

17/10/2024 11:35:00

Continuano i controlli straordinari sul territorio di Marsala da parte dei militari della Compagnia Carabinieri. Nella serata di ieri, i posti di blocco nelle contrade di Ciavolo e Strasatti hanno portato a diverse denunce e sequestri, nell'ambito di un'operazione volta a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

Durante i controlli, un 49enne di nazionalità straniera è stato fermato e, a seguito di una perquisizione personale, trovato in possesso di 7 grammi di hashish. Il soggetto è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti. Sempre nella stessa serata, un 38enne residente in zona è stato sorpreso mentre tentava di forzare la serratura di un’autovettura parcheggiata in strada, venendo immediatamente denunciato per tentato furto. Infine, un 25enne, anch'egli di nazionalità straniera, è stato denunciato per il possesso di arnesi atti allo scasso, scoperti durante una perquisizione personale.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno effettuato controlli su due attività commerciali e 45 autovetture. Durante questi controlli, sono state ritirate due patenti di guida: una a un 40enne e l’altra a un 18enne, entrambi trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Infine, 12 ciclomotori sprovvisti dei requisiti necessari per la circolazione sono stati sequestrati e affidati alla Polizia Municipale per la successiva rottamazione.