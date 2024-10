Una coppia di ladri ha eseguito a Trapani una decina di colpi

17/10/2024 11:54:00

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Trapani hanno eseguito, su disposizione della Procura della Repubblica, un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. nei confronti di un uomo e una donna trapanesi ritenuti i presunti responsabili di una serie di furti in abitazione commessi durante il periodo estivo.; l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, la donna all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'indagine ha fatto luce su almeno 10 episodi tra furti in abitazione e in alcuni locali commerciali nonché ricettazione di auto o motocicli commessi tra maggio e luglio scorsi.

I due autori, già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, anche specifici, agivano spesso la notte su mezzi rubati e colpivano all’interno di abitazioni in cui i proprietari erano momentaneamente assenti o in esercizi commerciali dopo l’orario di chiusura, dimostrando una conoscenza approfondita del territorio.

La visione degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati della zona e le dichiarazioni testimoniali hanno fatto ricostruire il loro identikit e il loro modus operandi consentendo la loro identificazione.