Ill 2025 sarà l'anno dei ponti. Ecco  quali

14/12/2024 07:00:00

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di opportunità per i lavoratori che desiderano ottimizzare le ferie grazie a un calendario favorevole, con numerosi ponti strategici. Con una pianificazione oculata, sarà possibile massimizzare i giorni di riposo, combinando ferie e festività per viaggi, weekend lunghi o semplicemente per godersi momenti di relax. Aprile si distingue come il mese ideale per una vacanza prolungata, grazie alla combinazione di Pasqua e Festa della Liberazione.

Un’attenta analisi del calendario 2025 rivela diverse occasioni per sfruttare al meglio i ponti. Capodanno e l’Epifania offrono la possibilità di una settimana bianca con soli due giorni di ferie. Il vero plusvalore arriva ad aprile: Pasqua e la Festa della Liberazione, combinate con tre giorni di ferie, regalano ben dieci giorni di vacanza. Anche il 1° maggio e la Festa della Repubblica cadono in giorni favorevoli per lunghi weekend, così come Ferragosto e l’Immacolata Concezione.

Infine, Natale e Santo Stefano permettono di concludere l’anno con un weekend prolungato. Come ricorda Adnkronos, con soli sei giorni di ferie, è possibile godere di ben 33 giorni di riposo.

Calendario scolastico 2024-2025, ecco tutti i ponti e le vacanze scolastiche

Le vacanze di Natale si estenderanno dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 per la maggior parte delle regioni. Emilia-Romagna e Toscana, insieme alla Provincia Autonoma di Bolzano, inizieranno le vacanze il 24 dicembre. A seguire, il Carnevale offrirà un breve periodo di pausa, con date variabili dal 1° all’8 marzo a seconda della regione.

Le vacanze di Pasqua saranno concentrate tra il 17 e il 22 aprile per la maggior parte del territorio nazionale, con alcune eccezioni. Infine, i ponti del 25 aprile e del 1° maggio offriranno ulteriori giorni di riposo, con possibili variazioni regionali.

Si ricorda che le date indicate potrebbero subire modifiche; pertanto, si consiglia di consultare le delibere delle singole Giunte regionali per informazioni aggiornate e specifiche.

Ecco il calendario completo con tutte le festività e i ponti del 2024/2025:

1° novembre 2024: Tutti a casa, il ponte è di 3 giorni (dal 1° al 3 novembre)

Vacanze di Natale: Dal 20 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 (17 giorni di pausa)

Pasqua e 25 aprile 2025: Vacanze dal 18 al 22 aprile, ponte di 3 giorni per il 25 aprile (dal 25 al 27 aprile)

Ponte del 1° maggio: Ponte di 4 giorni (dal 1° al 4 maggio)

Ponte del 2 giugno: Ultimo ponte prima della fine della scuola (dal 31 maggio al 2 giugno)

Fine anno scolastico: Tra il 6 e il 10 giugno (a discrezione delle singole regioni)



Scarica calendario in PDF con tutte le date