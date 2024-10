Antonini dice che ha pronti 90 milioni di euro per il nuovo stadio e il nuovo palasport a Trapani

17/10/2024 19:37:00

Il proprietario del Trapani Calcio, serie C, e del Trapani Shark, formazione di basket che milita nella massima serie, Valerio Antonini ha pronti 90 milioni di euro da investire per costruire il nuovo stadio e il nuovo palazzetto.

Lo ha dichiarato oggi, in un'intervista al Giornale di Sicilia: «A Trapani ci sono grandi aree urbane che hanno bisogno di una riqualificazione. Nelle prossime settimane annunceremo la finalizzazione dei progetti per la costruzione dei due nuovi impianti, lo stadio per il calcio ed il palazzetto per il basket, con un investimento complessivo di quasi 90 milioni di euro in un'area della città abbandonata, pronta a diventare una cittadella dello sport e che darà grande possibilità di autofinanziamento alle due società».

Trapani ha già uno stadio, provinciale, ed un palazzetto, comunale. Ma per il presidente del Trapani non sono sufficenti. Per lo stadio provinciale prima si era parlato di una concessione per novanta anni, mai realizzata. Per il palazzetto, invece, il Sindaco di Trapani, Tranchida, e l'assessore al ramo, Barbara, sono andati a Palermo alla Regione a chiedere finanziamenti (sbagliando clamorosamente ufficio ...), ma adesso la novità è che entrambi gli impianti Antonini dice che se li costruisce lui, con i suoi soldi.

Circa questo nuovo stadio, Antonini a Giugno aveva detto: "Lo stadio costerà intorno a 55 milioni di euro. Sarà uno stadio ultra moderno con 46 stanze suite all'interno che daranno verso il campo. Un bellissimo centro commerciale con tutti i brand di lusso e due ristoranti, uno sulla curva Nord e uno sulla curva Sud dall'alto, da cui si potrà assistere alla partita".