 Green Game a Trapani: al via il campionato delle scuole sul riciclo

18/10/2024 16:00:00

Parte da Trapani il Green Game, il progetto didattico itinerante che coinvolge gli studenti italiani nella sfida del riciclo e della sostenibilità ambientale. Promosso dai consorzi nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il progetto compie quest'anno dodici anni, confermandosi uno strumento efficace per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della raccolta differenziata e del corretto riciclo dei rifiuti.

Il Green Game punta a coinvolgere gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, offrendo un percorso educativo che unisce sostenibilità, educazione civica e ambientale in modo coinvolgente e divertente. L’obiettivo? Formare cittadini consapevoli, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e contribuire a diffondere la cultura del riciclo attraverso la scuola, arrivando alle famiglie e alla società civile.

"I consorzi promotori sono orgogliosi di annunciare l'inizio della nuova edizione del Green Game," hanno dichiarato congiuntamente i rappresentanti dei consorzi BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA. "Negli ultimi anni, con l'aumento delle percentuali di raccolta differenziata, diventa sempre più importante promuovere una cultura del corretto riciclo. Il Green Game si è dimostrato un ottimo strumento in questa direzione: grazie al coinvolgimento di migliaia di studenti, insegnanti e famiglie, stiamo trasformando il modo in cui viene percepita l'educazione ambientale."

La fase di formazione è curata dall'agenzia Peaktime, con i formatori Alvin Crescini e Stefano Leva che guidano gli studenti attraverso i concetti chiave della sostenibilità e della raccolta differenziata. Gli studenti, alla fine di ogni sessione, mettono alla prova le loro conoscenze rispondendo a domande sugli argomenti trattati, stimolando così il lavoro di squadra e una partecipazione attenta e dinamica.

Quest’anno, la 12ª edizione coinvolgerà oltre 200 scuole in tutta Italia, con due versioni: “Green Game digital” per gli Istituti Secondari di II grado su scala nazionale e “Green Game in presenza” per 50 scuole del Piemonte. Il tour digitale prenderà il via il 4 novembre: gli studenti si sfideranno per il titolo di Campione d’Italia.

Nell’ultima edizione, il titolo è stato conquistato dagli alunni della 2^A dell’IIS “Bernalda Ferrandina” di Ferrandina (MT), ma quale scuola sarà la vincitrice del 2023-2024? Il Green Game riparte, portando con sé la speranza di un futuro più sostenibile, grazie all’impegno delle nuove generazioni.