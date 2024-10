18/10/2024 15:09:00

La Prefettura di Trapani ha dichiarato la sospensione ope legis dalla carica di consiglieri comunali per Michele Maurizio Accardi, Pellegrino Guglielmo Ferrantelli e Vanessa Titone, eletti a Marsala nelle elezioni del 2020, e per Vincenzo Monteleone, consigliere comunale di Custonaci eletto nel 2023.

I provvedimenti sono stati adottati in seguito all'ordinanza del GIP di Marsala del 27 settembre 2024, che ha disposto il divieto di dimora per Accardi a Marsala e l'obbligo di dimora per gli altri nei rispettivi comuni di residenza.

I quattro sono coinvolti nell'inchiesta per reati di truffa aggravata, corruzione, malversazione e riciclaggio legati alla gestione dei fondi europei destinati alla formazione professionale.