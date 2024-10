Giornata mondiale della Menopausa: iniziative e servizi gratuiti all'Ospedale di Trapani

18/10/2024 10:08:00

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra oggi, 18 ottobre, l’ASP Trapani aderisce alla seconda edizione dell'Open Day sulla Menopausa, promosso dalla Fondazione Onda ETS. Questa iniziativa coinvolge gli ospedali italiani insigniti del Bollino Rosa, un riconoscimento attribuito alle strutture particolarmente attente alla salute femminile.

L'obiettivo della giornata è sensibilizzare le donne sui cambiamenti legati alla menopausa e fornire loro strumenti utili per affrontare questa delicata fase della vita. La menopausa, infatti, non è solo un momento di transizione ma può comportare disturbi a breve termine e rischi a lungo termine come malattie cardiovascolari, osteoporosi e demenze. Per questo motivo, è importante conoscere le strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che possono migliorare la qualità della vita e prevenire le complicanze future.

Presso l'ospedale "Sant'Antonio Abate" di Trapani, una delle strutture premiate con il Bollino Rosa, sono state organizzate diverse attività informative e cliniche.

Dalle 10 alle 12, nella hall dell'ospedale, è attivo un infopoint dedicato, dove il personale medico e sanitario offre consulenze e materiale informativo alle cittadine interessate;

Dalle 15 alle 17.30, presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia al quarto piano, sono disponibili gratuitamente servizi clinico-diagnostici e consulenze multidisciplinari, con il coinvolgimento degli specialisti dell'U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia, dell'U.O.C. Cardiologia e UTIC, e del Servizio di Psicologia.

Questa giornata rappresenta un'importante occasione per le donne di approfondire le loro conoscenze sulla menopausa e ricevere il supporto necessario per affrontare con serenità questa fase della vita. La partecipazione alle attività del pomeriggio è riservata a chi ha effettuato la prenotazione telefonica al numero 0923 809510, attivo il martedì e il giovedì dalle 12 alle 16, oppure tramite email all'indirizzo s.antonio.ostetricia@gmail.com.

L'ASP Trapani, attraverso questo Open Day, ribadisce il proprio impegno per la salute delle donne, promuovendo la prevenzione e offrendo servizi utili per migliorare il benessere femminile, soprattutto in una fase così cruciale della vita come la menopausa.