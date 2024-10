Escursionista ferita a Salina soccorsa da un elicottero dell'82°Csar

19/10/2024 08:10:00

Giovedì sera, un elicottero HH-139B dell'82° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare di Trapani è intervenuto per soccorrere un'escursionista infortunata in una zona impervia dell'isola di Salina, parte dell'arcipelago delle Eolie. L'operazione di salvataggio è stata condotta in condizioni meteo avverse, caratterizzate da forti venti e scarsa visibilità.

L'allerta è stata diramata dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara). Dopo aver ricevuto l'ordine di missione, l'elicottero si è dapprima diretto verso l'aeroporto di Boccadifalco, dove ha imbarcato due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS). Successivamente, l'equipaggio si è spostato sul luogo dell'incidente per procedere al recupero della donna ferita.

Giunti sull'isola di Salina, l'aero-soccorritore dell'Aeronautica Militare e lo specialista del SASS si sono calati col verricello per raggiungere l'escursionista. La paziente, già stabilizzata dal personale sanitario del 118 locale, è stata trasportata a bordo dell'elicottero grazie all'intervento tempestivo. Una volta completato il recupero, l'equipaggio ha trasportato l'infortunata all'aeroporto di Boccadifalco, dove ad attenderla c'era un'ambulanza del 118 per ulteriori cure.

Dopo il completamento della missione, l'equipaggio è rientrato alla base di Trapani, dove l'elicottero ha ripreso la consueta prontezza operativa per le emergenze SAR nazionali. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, l'operazione si è conclusa con successo, dimostrando ancora una volta la competenza e l'efficacia delle squadre di soccorso dell'Aeronautica Militare e dei tecnici del SASS.