Marsala: allontanato dal centro il posteggiatore abusivo del parcheggio comunale

19/10/2024 14:05:00

Nell’ambito della costante attività di monitoraggio e controllo del territorio, la Divisione Anticrimine della Questura di Trapani ha nuovamente sanzionato un posteggiatore abusivo attivo nel parcheggio comunale di Marsala. Questo intervento si inserisce in una serie di provvedimenti adottati dal Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, finalizzati a contrastare condotte antigiuridiche che minano l’ordine e la sicurezza pubblica.

Durante i controlli, è stato emesso un nuovo provvedimento di "Divieto di accesso ai pubblici locali" (Dacur) nei confronti dell’uomo, già colpito da un provvedimento simile in passato. Al soggetto è stato fatto divieto, per un periodo di dodici mesi, di accedere nelle vie e nelle piazze di Marsala dove potrebbe continuare a svolgere l’attività abusiva di parcheggiatore. Si tratta del secondo provvedimento di questo genere a suo carico.

L’intervento rientra in un più ampio programma di prevenzione adottato dalla Questura di Trapani, che ha portato anche all’emissione di cinque "Avvisi orali" a carico di soggetti coinvolti in reati predatori, furti e violazioni in materia di stupefacenti. Questi provvedimenti, di natura monitoria, esortano i soggetti coinvolti a cambiare condotta e conformarsi alla legge.

Inoltre, cinque persone sono state raggiunte da provvedimenti di "Divieto di accesso ai pubblici locali" per reati commessi durante controlli intensificati del territorio. Questa strategia sottolinea l’importanza di misure preventive per il mantenimento della sicurezza pubblica.

Il parcheggiatore abusivo sanzionato è ormai ben noto alle autorità e le misure adottate riflettono l’impegno delle forze dell’ordine a garantire che l’attività illecita non possa proseguire indisturbata.