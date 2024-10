Rissa a Salemi, scoperti i responsabili

19/10/2024 15:09:00

La Polizia di Stato ha identificato e sanzionato i responsabili di una violenta rissa avvenuta recentemente nel centro storico di Salemi. L'episodio, che ha coinvolto quattro persone, di cui tre di origine extracomunitaria, si è verificato alla presenza di numerosi passanti, causando grande allarme tra i cittadini.

Le indagini condotte dalle autorità hanno portato all'adozione di severi provvedimenti nei confronti dei partecipanti. Due dei soggetti coinvolti sono stati colpiti dal cosiddetto D.A.C.UR. (Divieto di Accesso ai Centri Urbani), che prevede il divieto, per un periodo di tre anni, di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici e locali di intrattenimento nel comune di Salemi.

Per gli altri due responsabili, è stato emesso un provvedimento simile, ma con una durata di un anno.

L'intervento delle forze dell'ordine è stato rapido ed efficace, permettendo di individuare e punire i colpevoli, garantendo la sicurezza pubblica e tranquillizzando la comunità locale. Il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha sottolineato l'importanza di questi provvedimenti, ribadendo l'impegno delle forze dell'ordine a mantenere l'ordine e la sicurezza nei centri urbani, in particolare in luoghi ad alta frequentazione come i centri storici.