Nuove opportunità per le imprese agricole: un convegno a Trapani

20/10/2024 08:00:00

Giovedì 24 ottobre, presso l'Azienda Agrituristica Duca di Castelmonte a Trapani, si terrà un importante convegno sulle misure di aiuto all'agricoltura, organizzato da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare). L'incontro avrà inizio alle 9:00 con la registrazione dei partecipanti e proseguirà con una serie di interventi volti a discutere le politiche creditizie, le agevolazioni finanziarie per le imprese agricole, e le misure fiscali.

Tra i relatori ci saranno figure di spicco nel settore agricolo e finanziario, tra cui Maria Beatrice Mencacci della Direzione Servizi per le Imprese di ISMEA, Nicola Caputo della Direzione Politiche Fiscali e Creditizie di Confagricoltura, e Maria Cristina D’Arienzo, esperta di credito e finanza agevolata. Il convegno vedrà anche la partecipazione di Sandro Gambuzza, Vice Presidente di Confagricoltura Nazionale, e di Roberto Ponte, Presidente di CoopCredit.

L'evento sarà un'occasione per approfondire le opportunità di supporto finanziario per le imprese agricole siciliane e per discutere le sfide e le soluzioni che il settore agricolo deve affrontare oggi. La mattinata si concluderà con un dibattito aperto ai partecipanti e un pranzo offerto ai presenti.

Il convegno è aperto a tutti gli interessati del settore agricolo e mira a fornire strumenti concreti per favorire lo sviluppo e il sostegno finanziario alle aziende agricole, in un momento cruciale per l'economia agricola regionale.