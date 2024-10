Marsala: monopattini e bici elettriche corsare scorazzano senza controllo, mettendo a rischio i pedoni

20/10/2024 06:00:00

Nonostante l'ordinanza del Sindaco di Marsala, che sulla carta vieta il transito di monopattini e biciclette elettriche nelle principali vie del centro storico come Via XI Maggio e Via Garibaldi, la realtà quotidiana racconta un’altra storia. Questi mezzi elettrici, spesso truccati, continuano a sfrecciare liberamente per le vie del centro, rappresentando un vero e proprio pericolo per i pedoni. Il problema non è solo il transito irregolare, ma la totale assenza di controlli da parte delle forze dell'ordine, che sembra concentrarsi altrove.

Infatti, mentre vengono effettuati sequestri di motorini ai lavoratori migranti a Strasatti, il centro di Marsala è diventato terreno fertile per coloro che utilizzano questi mezzi senza alcun rispetto per le norme. I giovani sfrecciano a velocità sostenuta senza curarsi dei pedoni, tra cui anche molti anziani e turisti, che ogni giorno affollano le strade storiche della città. Il risultato? Incidenti, come quello accaduto qualche giorno fa a una studentessa del Liceo Classico, travolta da un giovane su un monopattino.

L'incidente e l'assenza di soccorso

La ragazza è stata colpita in pieno, all'uscita di scuola, mentre con i compagni camminava tranquillamente lungo Via XI Maggio. Il conducente del monopattino, che procedeva a forte velocità, non si è nemmeno fermato a prestare soccorso, lasciandola dolorante a terra. Il risultato: un trauma al braccio, una ferita e una lunga attesa al pronto soccorso. Il padre della ragazza, il signor Roberto, ha raccontato alla redazione di Tp24 la sua frustrazione: "Ore di attesa per i raggi, e poi altra lunghissima attesa per la denuncia ai Carabinieri. Fortunatamente mia figlia se l’è cavata con poco, ma è inaccettabile che nessuno faccia qualcosa per arginare questo fenomeno.

Un problema sempre più evidente

Il problema dei monopattini e delle bici elettriche truccate è sempre più evidente, non solo per i giovani che attraversano il centro, ma anche per i negozianti, che lamentano continue situazioni di pericolo e la difficoltà di gestire la clientela con questi mezzi che sfrecciano davanti ai loro locali. "Ogni giorno rischiamo che qualcuno si faccia male", racconta un negoziante del centro storico. "È ora che il Comune faccia qualcosa di concreto. Non bastano le ordinanze sulla carta, servono controlli veri."

Il messaggio alle autorità locali

Molti cittadini stanno chiedendo maggiore attenzione su questo problema, invitando il Sindaco e gli assessori competenti a prendere provvedimenti concreti. "Bisogna sensibilizzare chi di dovere", insiste il signor Roberto. "Questi mezzi possono essere utili, ma senza regole diventano un costante pericolo. Serve una regolamentazione severa e, soprattutto, controlli efficaci per garantire la sicurezza di tutti i cittadini." Tra l'altro la sicurezza riguarda anche chi guida: l'Onlit (Osservatorio nazionale liberalizzazione e trasporti) afferma che il monopattino elettrico sia il più pericoloso tra tutti i mezzi, persino della bicicletta. I dati sostengono che su 273 incidenti che vedevano coinvolto un monopattino elettrico, nella maggior parte dei casi (92%) il conducente era ferito

Marsala non può permettersi di rimanere indifferente a un problema che coinvolge la sicurezza del centro urbano e la tranquillità dei suoi abitanti e visitatori.