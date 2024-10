Ad una giovane a Palermo è esplosa in bocca la sigaretta elettronica

20/10/2024 22:21:00

Una giovane di 20 anni è stata ricoverata in ospedale a Palermo dopo che la sua sigaretta elettronica è esplosa mentre stava fumando, provocandole una grave ferita alla bocca. L’incidente è avvenuto mentre la ragazza, in vacanza in città, era seduta in piazza Olivella insieme al fidanzato.

A dare l’allarme sono stati i titolari di un ristorante nelle vicinanze, che hanno assistito alla scena e chiamato immediatamente i soccorsi. La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata d'urgenza in ospedale per le cure necessarie.

Secondo le prime ipotesi, l’esplosione sarebbe stata causata da un cortocircuito della batteria della sigaretta elettronica. L'incidente solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza di questi dispositivi, sempre più diffusi, e sui rischi legati al loro utilizzo.