Riaperto l'aeroporto di Palermo

20/10/2024 09:27:00

"L'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo è tornato operativo. I tecnici hanno ripristinato ieri sera la corrente elettrica dopo gli allagamento a causa del maltempo".

Lo comunica la Gesap la società che gestisce l'aeroporto.

Ieri, a seguito delle forti piogge, l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ha fermato l'attività a causa degli allagamenti in alcune sale del terminal, in particolare modo nell'area bagagli. Si sono verificati anche interruzioni di elettricità che hanno impedito le normali attività di arrivi e partenze.

Molti voli sono stati dirottati nel vicino aeroporto di Trapani Birgi, il "Vincenzo Florio", dove, in poco tempo, l'Airgest ha messo in moto la macchina organizzativa per accogliere i passeggeri e ridurre al minimo i loro disagi.