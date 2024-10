Trapani, il PUG prende forma: Conferenza di pianificazione il 4 novembre

21/10/2024 18:03:00

Procede spedito l'iter per la formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trapani. L'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giacomo Tranchida, ha convocato la Conferenza di pianificazione per l'esame del Documento Preliminare, che si terrà il 4 novembre 2024 alle ore 10.00 presso la sala Perrera in via Libica, 12.

Un passo fondamentale per la pianificazione urbanistica della città, che mira a definire una visione di sviluppo sostenibile, accessibile e competitiva. Alla Conferenza sono stati convocati i rappresentanti degli Enti territoriali, delle Amministrazioni pubbliche competenti e di altri Enti interessati alle scelte di pianificazione. L'invito è esteso anche a organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali e ambientaliste, che potranno partecipare in funzione consultiva.

Per accreditarsi, gli Enti e le organizzazioni dovranno inviare una Pec all'indirizzo terzo.settore@pec.comune.trapani.it entro e non oltre il 28 ottobre 2024. La Conferenza è aperta anche ai cittadini interessati.

I punti cardine del nuovo PUG:

Il Documento Preliminare, frutto delle direttive della Giunta Tranchida e dei contributi esterni, delinea una "vision" incentrata su tre pilastri fondamentali:

Trapani città sostenibile : riduzione del consumo di suolo, de-sigillazione dei terreni, incremento del verde, valorizzazione delle saline e del parco agricolo, tutela della zona costiera.

: riduzione del consumo di suolo, de-sigillazione dei terreni, incremento del verde, valorizzazione delle saline e del parco agricolo, tutela della zona costiera. Trapani città attiva , attrattiva e competitiva: riqualificazione dell'area portuale, creazione di un distretto turistico balneare, valorizzazione del litorale nord.

, attrattiva e competitiva: riqualificazione dell'area portuale, creazione di un distretto turistico balneare, valorizzazione del litorale nord. Trapani città accessibile e vivibile: miglioramento della mobilità, riqualificazione delle periferie, operazioni di rigenerazione urbana (Pinqua, trasferimento CCR, riqualificazione ex Mattatoio, lungomare, ex Saline Collegio).

Il percorso verso l'approvazione:

Al termine della Conferenza di pianificazione, la proposta di deliberazione, unitamente al Rapporto Ambientale e agli altri contributi, sarà trasmessa al Consiglio comunale per l'adozione del Documento Preliminare. Si procederà quindi alla redazione del progetto definitivo del PUG e a una successiva Conferenza di pianificazione. L'obiettivo ambizioso dell'Amministrazione è di concludere l'iter di approvazione del PUG entro il 2026.

Documenti consultabili online:

Gli elaborati del PUG, della Valutazione ambientale strategica e il parere della Commissione Territoriale Specialistica sono consultabili sul sito del Comune di Trapani, nelle pagine di Amministrazione trasparente e nel Portale Valutazioni Ambientali dell'Assessorato Territorio Ambiente della Regione Sicilia (codice procedura 2581).