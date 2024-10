21 Ottobre: Bologna travolta dal maltempo, giovane ucciso dalla polizia, rebus Albania

21/10/2024 07:03:00

Le principali notizie di oggi, 21 ottobre:

Bologna travolta dal maltempo: un ragazzo muore, allagamenti ovunque

Il maltempo ha colpito duramente Bologna, dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo essere stato trascinato via dalla piena. La città è in stato di emergenza, con diverse strade allagate e trasporti bloccati.

Verona, 26enne del Mali ucciso dalla polizia: Salvini interviene

Alla stazione di Verona, un 26enne del Mali ha aggredito gli agenti con un coltello ed è stato ucciso da un poliziotto con un colpo di pistola. Matteo Salvini ha commentato l'accaduto dicendo: «Non ci mancherà», innescando un acceso dibattito.

Migranti dall’Albania: il governo accelera con un decreto per annullare la sentenza

Oggi il governo voterà un decreto legge per aggirare la sentenza del tribunale di Roma, che ha disposto il rimpatrio dei 12 migranti provenienti da paesi considerati non sicuri. I migranti sono già tornati a Bari. Meloni spinge per una soluzione rapida.

Tentato attacco con un drone alla casa di Netanyahu

Un drone ha cercato di colpire la casa al mare del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che però non era presente. Intanto, in un video diffuso dall’esercito israeliano, appare la moglie di Sinwar con una borsa di lusso, scatenando polemiche.

Trump frigge patatine, Musk regala un milione di dollari

Ieri, Donald Trump ha fatto notizia per aver fritto patatine in un McDonald’s, mentre Elon Musk ha sorpreso un elettore a caso con una donazione di un milione di dollari.

Cuba senza elettricità: blackout e uragano

A Cuba, il blackout più grave degli ultimi due anni prosegue, lasciando milioni di persone senza elettricità. Come se non bastasse, stanotte un uragano ha ulteriormente aggravato la situazione.

Moldavia contro l’Unione Europea

In un referendum, i cittadini moldavi hanno espresso la loro preferenza per non entrare nell'Unione Europea, una scelta che potrebbe avere conseguenze geopolitiche significative.

Morti Adamo Dionisi e Renato Cravedi

Il mondo dello spettacolo e della storia italiana piangono due figure importanti. È morto Adamo Dionisi, attore noto per il ruolo in Suburra e con un passato da ultrà laziale. È scomparso anche Renato Cravedi, uno degli ultimi partigiani italiani, conosciuto con il nome di battaglia «Abele».

Sinner trionfa nel torneo saudita

Jannik Sinner ha vinto il prestigioso torneo saudita, guadagnando sei milioni di euro. Rafael Nadal, sconfitto in semifinale, ha ricevuto una racchetta in oro massiccio come premio di consolazione.