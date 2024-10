21/10/2024 20:40:00

Un altro incidente si verificato oggi a Marsala intorno alle 18:30, in Corso Amendola. A scontrarsi un'auto, una Opel Mokka bianca, guidata da una donna e una moto guidata da un giovane.

Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto di fronte alla stazione di rifornimento di fronte all'ex carcere. Nonostante il brutto impatto, il giovane in moto, che nella foto si vede disteso a terra, non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze fisiche.

Stessa cosa per la donna. Sul posto per i rilievi sulla dinamica dell'incidente, una pattuglia dei vigli urbani di Marsala. E sempre oggi, nella tarda mattinata, si era verificato un incidente in via Sibilla all'incrocio con la via Armando Diaz (ne abbiamo parlato qui). Anche in questo secondo caso nessun danno fisico per i due automobilisti.