L'Handball Erice vince e convince, 30-17 al Casalgrande Padana Le Interviste

21/10/2024 10:30:00

La AC Life Style Handball Erice vince la quarta gara in campionato, su quattro disputate, superando le volitive avversarie di Casalgrande Padana con il risultato di 30-17. Sfida indirizzata sin dai primi minuti di gioco, e poi gestita senza particolari patemi dalle Arpie, che hanno ritrovato Antonella Coppola (al rientro dopo un fastidioso infortunio) e ricevuto un ottimo contributo da tutte le ragazze, anche da quelle solitamente utilizzate con minor minutaggio. La Ac Life Style Handball Erice ha quattro grandi portieri. Se di Chana Masson è quasi inutile sottolineare i meriti, per quanto ha già dato alla pallamano mondiale, di Martina Iacovello e Daniela Pinto Pereira si erano apprezzate le doti nelle gare passate. Questa, invece, è stata la partita di Romina Ramazzotti, vera saracinesca per sessanta minuti: capace di parare tutto il parabile e rendere semplice ogni intervento utile ostacolare le conclusioni avversarie. In un pomeriggio in cui le sofferenze sono state ridotte al minimo, rimangono da incorniciare la sua prestazione, la solidità difensiva delle Arpie e la sfrontatezza della giovane Chiara Priolo. Naturale che gli assist di Gabriela Pessoa e i traccianti di Laeticia Ateba facciano statistiche e numeri. In una gara sostanzialmente mai veramente decollata nel ritmo, la costruzione progressiva dei vantaggi delle Arpie avviene contro una squadra (Casalgrande) con diverse assenze, reduce da impegni ravvicinati e guidata da un pezzo di storia della pallamano italiana come Elena Barani. Saggia e lungimirante, regala tanti minuti a una promessa come Charity Iyamu (classe 2005, già nel giro azzurro) e, soprattutto, a Matilde Giovannini (2008), vera promessa. Beata gioventù. E adesso, per le Arpie, inizia il tour de force: mercoledì a Mezzocorona e sabato, in casa, contro Padova. Sempre e solo con un obiettivo: vincere. Questo, in dettaglio, il calendario dei prossimi impegni:

- Mercoledì 23 ottobre, ore 20, Mezzocorona-AC Life Style Handball Erice (recupero della quinta giornata di campionato)

- Sabato 26 ottobre, ore 18, AC Life Style Handballl Erice-Cellini Padova (recupero della quarta giornata di campionato)

Tabellino: AC Life Style Handball Erice - Casalgrande Padana 30-17 (16-10)

AC Life Style Handball Erice: Masson, Priolo 2, Bernabei, Villaroel 1, Coppola 1, Tarbuch 3. Losio 3, Cozzi 2, Benincasa, Iacovello, Di Prisco 3, Pessoa 2, Ateba 9, Rios 4, Pinto Pereira, Ramazzotti. All. Ignacio Aniz Legarra Iñaki.

Casalgrande Padana: Ferrari, Franco 2, Iyamu 3, Furlanetto 6, Niccolai Apostol, Artoni 3, Rondoni 1. Bonacini, Rossi, Orlandi 1, Giovannini 1, Lusetti. All. Elena Barani.

Arbitri: Sergio Bozzanga - Davide Schiavone