Il malaffare politico a Marsala, Sud Chiama Nord chiede le dimissioni dell'amministrazione Grillo

21/10/2024 08:02:00

Il comitato di Marsala di Sud Chiama Nord, con una nota a firma del presidente Ignazio Genna, chiede le dimissioni dell'amministrazione comunale di Marsala, guidata dal sindaco Massimo Grillo, in seguito agli sviluppi dell'inchiesta sulla corruzione per i fondi destinati alla formazione che ha portato all'arresto di esponenti del movimento VIA.

Tra i coinvolti, oltre all'ex senatore Nino Papania il "deus ex machina del Movimento" ( già arrestato lo scorso 16 settembre), l'ex consigliere comunale ed ex assessore Marsalese Ignazio Chianetta, ci sono tra gli altri anche gli attuali consiglieri comunali, Pino Ferrandelli, Vanessa Titone e Michele Accardi, che sono stati sospesi dai loro incarichi. (Sulla vicenda qui l'editoriale di oggi di tp24 "Marsala città infetta")

Il comitato cittadino di Sud Chiama Nord, pur ribadendo il rispetto per il principio della presunzione di innocenza, si augura che i consiglieri sospesi possano dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati. "Tuttavia, se ciò non accadesse, il Sindaco Massimo Grillo dovrebbe trarre le "opportune conclusioni politiche", cioè rassegnare le dimissioni - si legge nella nota - con la quale si sottolinea: "che i gruppi politici coinvolti nell'inchiesta erano stati determinanti per l'elezione del sindaco, e giudica eticamente scorretto scaricare le responsabilità su di essi ora che sono emersi problemi".

Oltre alla vicenda giudiziaria, Sud Chiama Nord accusa l'amministrazione Grillo di una cattiva gestione complessiva. Critiche vengono mosse riguardo alla mancata continuità dei progetti della precedente amministrazione, come il rifacimento del lungomare Boeo, e a problemi nella gestione di Marsala Schola, l'ente che si occupa della mensa scolastica, che avrebbe interrotto un servizio essenziale. Vi sono, inoltre, le critiche per lo stato di abbandono degli impianti sportivi, con particolare riferimento alle infiltrazioni d'acqua nel Palazzetto dello Sport che hanno costretto al rinvio di una partita della Pallamano Marsala Under 16.

Il comitato, infine, esprime preoccupazione per i ritardi nell'utilizzo dei fondi del PNRR, considerando che molte opere ancora devono essere cantierate, e conclude la nota chiedendo le dimissioni del Sindaco Grillo per l'insieme di queste problematiche amministrative.