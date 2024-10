22 Ottobre: la lista dei "paesi sicuri", Roccella ed i medici, continua il maltempo

22/10/2024 07:02:00

Le principali notizie di oggi, 22 ottobre 2024

Rimpatri, 19 i paesi sicuri

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sui «paesi sicuri» che – nelle intenzioni del governo – dovrebbe permettere di aggirare le sentenze che hanno impedito il trattenimento dei migranti in Albania. Giudici e magistrati però dubitano che l’applicazione del decreto permetterà di scavalcare la normativa europea.

Tredici trafficanti arrestati in Calabria

In Calabria sono stati arrestati tredici trafficanti di esseri umani che chiamavano i migranti «pecore e piccioni». L’operazione è stata condotta in seguito a mesi di indagini.

Medici chiamati a denunciare

Il ministro Roccella ha dichiarato che i medici, in quanto pubblici ufficiali, devono denunciare i sospetti casi di genitori surrogati, visto che la gestazione per altri è ora un reato universale. L’Ordine dei medici ha risposto: «Dobbiamo curare, non denunciare».

Maltempo e evacuazioni in Italia

Nel bolognese una famiglia con un neonato è stata evacuata in elicottero a causa delle piogge torrenziali. A Lamezia Terme, le forti piogge hanno provocato l’apertura di voragini nelle strade.

Israele si rafforza con il sistema antirazzo americano

Il sistema antirazzo americano è arrivato in Israele, pronto a integrarsi con l’Iron Dome per difendere il Paese. Nel frattempo, sette israeliani sono stati arrestati con l’accusa di essere spie iraniane.

Indagine su Maria Rosaria Boccia

Maria Rosaria Boccia è indagata a Pisa per una truffa immobiliare che risale al 2021.

Francesco Totti e il possibile ritorno in Serie A

Francesco Totti ha dichiarato di essere in trattative con un club di Serie A per tornare a giocare.

Morti due donne cinesi annegate nell’Adige

Due donne cinesi che stavano cacciando granchi blu sono annegate alla foce del fiume Adige.

Poliziotto indagato a Verona

Il poliziotto che domenica scorsa, alla stazione di Verona, ha ucciso un uomo che lo minacciava con un coltello è ora indagato per eccesso di legittima difesa.

Aggressione a Napoli

A Napoli, i veterinari dell’Università sono stati aggrediti dopo la morte di un cane che avevano in cura.

Serie su Sarah Scazzi bloccata dal comune di Avetrana

Il comune di Avetrana vuole bloccare la serie televisiva sull’omicidio di Sarah Scazzi, sostenendo che fa fare una brutta figura agli abitanti del paese.

Dati allarmanti sulle nascite in Italia

Nel 2023 in Italia sono nati solo sei bambini ogni mille abitanti, un nuovo record negativo. Inoltre, solo il 3,29% dei padri ha usufruito del congedo parentale.

Papa Francesco chiude la porta alle donne diacono

Papa Francesco ha ribadito che «i tempi non sono maturi» per permettere alle donne di diventare diacono nella Chiesa cattolica.

Vittoria dei pro-Europa in Moldavia

I pro-Europa hanno vinto di misura il referendum sull’ingresso della Moldavia nell’Unione Europea.

Candidatura alla presidenza russa di Yulia Navalnaya

Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza della Russia, se e quando Putin lascerà il potere.

Re Carlo III contestato in Australia

Una senatrice aborigena ha urlato contro re Carlo III durante la sua visita ufficiale in Australia.

Legalizzazione del compostaggio dei cadaveri nello Stato di Washington

Lo Stato di Washington ha legalizzato il compostaggio dei cadaveri, una pratica innovativa per il trattamento delle salme.

Fassino vende il suo casolare toscano

Piero Fassino ha venduto il suo casolare in Toscana, dichiarando che il ricavato equivale a 3.108 profumi di Chanel.

Micaela Ramazzotti ritira la denuncia contro Paolo Virzì

Micaela Ramazzotti ha ritirato la denuncia contro l’ex marito Paolo Virzì, con il quale aveva avuto una lite in un ristorante.

Dalma Maradona contro De Laurentiis

Dalma Maradona si trova a Napoli e si è lamentata che Aurelio De Laurentiis non le permette di entrare nello stadio dedicato al padre, Diego Armando Maradona.

Morti recenti

Sono morti l’inventore dei Tic Tac, l’ex cantante degli Iron Maiden, il predicatore turco accusato di aver orchestrato il tentato golpe del 2016 contro Erdogan e l’ultimo marine sopravvissuto della Seconda Guerra Mondiale che parlava in codice navajo.

Titoli

Corriere della Sera: Rimpatri, 19 i paesi sicuri

la Repubblica: Il governo sfida i giudici

La Stampa: Migranti, il decreto dimezzato

Il Sole 24 Ore: Nascite 2024, la caduta è continua

Avvenire: Sicuri per decreto

Il Messaggero: Migranti, il governo rilancia

Il Giornale: Meloni ai giudici: governo io

Leggo: Il Paese delle culle vuote

Il Fatto: Il governo tenta / di scavalcare l’Ue / buttando la palla / alla Consulta

Libero: Meloni richiude i confini

La Verità: Il decreto per mettere in riga / i magistrati sulle espulsioni

Il Mattino: Migranti, ecco il nuovo decreto

il Quotidiano del Sud: Mannaia sugli asili del Sud

il manifesto: A quel paese

Domani: Meloni contro Ue, giudici e Quirinale / Approvato il decreto «salva Albania»