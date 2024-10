 A Marsala il semaforo "invisibile" di via Mazzini 

22/10/2024 11:40:00

Un semaforo quasi nascosto dalla vegetazione, difficilmente distinguibile da chi si trova a passare lungo via Mazzini, all'altezza del bar Napoli. È questa la segnalazione del lettore di Tp24, Dino, cittadino marsalese, che ha raccontato alla nostra redazione l'esperienza vissuta mentre cercava di attraversare sulle strisce pedonali della trafficata strada.

"Ho avuto difficoltà nel distinguere il colore del semaforo – scrive Dino nella sua segnalazione – a causa dei rami e delle foglie che lo avvolgono. È quasi impossibile capire se si può attraversare in sicurezza o meno. Ho pensato subito di documentare la situazione e inviarvi alcune foto per chiarire quanto sia critica questa condizione".

Il problema segnalato, oltre a sollevare interrogativi sulla manutenzione del verde pubblico, tocca una questione di sicurezza stradale non trascurabile. Un semaforo coperto dalle fronde degli alberi può rappresentare un pericolo sia per i pedoni, sia per gli automobilisti, che potrebbero non riuscire a distinguere il segnale luminoso per tempo. Il rischio di incidenti è concreto, specialmente in una strada come via Mazzini, attraversata quotidianamente da moltissimi cittadini.

"Possibile che nessuno dei nostri amministratori, Sindaco compreso, si sia accorto di questa situazione?" si domanda il cittadino, sollevando un tema di responsabilità che chiama in causa la gestione delle aree verdi e la cura dell’arredo urbano.

Questa segnalazione apre un dibattito sulla gestione del verde pubblico a Marsala. È frequente, infatti, che la crescita incontrollata di alberi e piante interferisca con i segnali stradali e con la visibilità dei pedoni, senza contare i potenziali disagi per il decoro urbano. L'auspicio è che le autorità competenti, a partire dall'amministrazione comunale, prendano in considerazione questa e altre segnalazioni simili per intervenire prontamente, garantendo la sicurezza e la vivibilità degli spazi urbani.

L'incuria del verde pubblico, infatti, non è solo una questione estetica: riguarda la sicurezza di tutti coloro che vivono e attraversano la città. Speriamo che questa denuncia possa servire da stimolo per una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale, affinché Marsala possa essere una città più sicura e meglio curata.