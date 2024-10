Trapani: una ciclabile tira l'altra. Già pronta la nuova ciclovia

23/10/2024 06:00:00

Trapani sempre più città a due ruote perché la pista ciclabile al lungomare Dante Alighieri non basta più e il Comune raddoppia, pensando alla ciclovia. Una nuova infrastruttura che dovrebbe consentire di collegare l’attuale pista ciclabile che arriverà a piazza Vittorio Emanuele, alla ex, nuova, pista ciclabile che costeggia via Libica, fino poi a perdersi all’interno del territorio comunale di Paceco.

La ciclovia si differenzia dalla pista ciclabile perché consente a chi la percorre di immergersi nel territorio e goderne appieno. A differenza, invece, della pista ciclabile che trova la sua utilità per spostarsi nelle città con l’intento di evitare le auto.

Ecco, così, che quella che sta venendo realizzata dal confine con Erice fino a piazza Vittorio Emanuele è una pista ciclabile, mentre la prossima, che partirà da piazza Vittorio e arriverà sino al confine con Paceco costeggiando via Libica, sarà una ciclovia, transitando accanto o, eventualmente, in mezzo alle saline.

Il Comune di Trapani prevede di far nascere la ciclovia nel 2026 ed ha inserito la sua realizzazione nel piano triennale delle opere pubbliche, approvato dalla Giunta, con una spesa di poco meno di un milione e mezzo.

La nuova ciclovia, con il servizio di bike sharing che prevede, quindi, la condivisione del mezzo con delle vere e proprie “stazioni” nelle quali l’utente può prendere o lasciare il mezzo, transiterà da via Spalti, per arrivare al porto e proseguire, quindi, per il Palailio, transitando tra il Palasport e il capolinea dell’Atm e continuare ancora per via dei Grandi Eventi, passare dinanzi alla Questura, arrivare a via Zir e, a questo punto, immettersi in via Libica.

Qui resta da capire cosa accadrà, perché la Zes prevede l’allargamento dell’attuale sede stradale, andando ad occupare quel che resta della ciclabile realizzata decenni addietro dall’ex Provincia.

Con il contestuale spostamento della ciclabile alle spalle dell’Autoparco comunale, ma il progetto della Zes al momento sembra ancora in fase di rimodulazione.

Ad ogni modo, la realizzazione della ciclovia si sposa anche con l’idea di far nascere un museo al cielo aperto all’interno della Riserva delle Saline di Trapani e Paceco, con i visitatori che avranno la possibilità di visitare i mulini e scoprire il ciclo del sale. E, magari, lo potranno fare anche grazie alla nuova ciclovia.