 La salma di Fausto Teri torna oggi a Marsala. Domani i funerali

23/10/2024 10:00:00

Si terrano domani alle ore 16, presso la Chiesa dell'Itria i funerali del marsalese Fausto Teri. Oggi la salma fa ritorno in città. L'uomo, deceduto lo scorso fine settimana all'ospedale Villa Sofia di Palermo, aveva compiuto 48 anni il 15 ottobre, ma la sua vita si è tragicamente interrotta a causa del terribile incidente stradale avvenuto il 7 settembre nella zona del porto di Marsala.

Quel giorno, Fausto era alla guida della sua moto, con a bordo il figlio minore, quando sono stati violentemente tamponati da una Jeep bianca. L'automobilista si è allontanato dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso. Mentre il figlio è rimasto illeso, Fausto ha riportato ferite gravissime che lo hanno tenuto in coma per diverse settimane, fino al peggioramento delle sue condizioni e, purtroppo, alla morte.

La comunità marsalese si stringe intorno alla famiglia Teri, esprimendo il proprio cordoglio sui social. Numerosi sono i messaggi di affetto e solidarietà, a testimonianza di quanto Fausto fosse apprezzato e amato.

Ecco alcuni messaggi, questo quello di Peppe: "Ora è il momento di capire chi sia stato..Fausto non meritava tutto questo…Adesso è arrivato il momento di passarsi la mano sulla coscienza e farsi avanti….La verità prima i poi verrà a galla e forse,se ci si pensa bene,potrebbe essere meno dura per chi ha pensato bene di scappare…Una Moglie ha perso un marito,UN FIGLIO HA PERSO un padre…L’omertà adesso non serve a nulla..Adesso è ora di poter permettere alla famiglia di VISIONARE tutte le telecamere presenti in zona,UN UOMO NON PUÒ MORIRE COSÌ.. Paolo Teri ti sono vicino…Un abbraccio forte a tutti voi".



Questo è quello del suo amico David: "Non potevo alzarmi con notizia peggiore stamattina….Appena ho aperto Facebook mi è apparso la brutta notizia…Caro Fausto non credevo che finisse così….Noi tutti speravamo che un giorno ti saresti svegliato dal lungo sonno che ti aveva portato in un letto dell’ospedale…Ogni giorno avevo sempre il pensiero di leggere le notizie del bollettino medico che metteva tuo fratello Paolo ma oggi questa notizia mi ha dato tanta tristezza…Ma ti voglio ricordare per com’eri una persona gentile,buona sempre col sorriso…Abbiamo passato l’infanzia insieme dato che abitavamo vicini ed insieme con tutti gli altri amici andavamo a giocare al fosso che conoscevamo bene e’ passavamo le giornate a giocare e scherzare.Ne combinavamo anche ragazzate ma sempre con tanta gioia….Che dirti caro Fausto che la tua andata in cielo sia lieve e’ che possa risposare in pace anche se rimane sempre la rabbia che non doveva andare così…Ti ho sempre apprezzato e’ voluto bene per la persona che eri…"