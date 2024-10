Tensione questa mattina a Trapani. Cosa è successo

24/10/2024 21:25:00

Tensione questa mattina nel centro storico di Trapani, in via Carolina, dove un uomo ha occupato abusivamente un palazzo adibito a struttura ricettiva e ha aggredito violentemente il proprietario dell'immobile. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente. L'aggressore è stato fermato e condotto in caserma, mentre il proprietario è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Secondo le prime ricostruzioni, l'occupante abusivo avrebbe trascorso la notte nel palazzo, trovandosi in possesso delle chiavi del portone. Questa mattina, al momento del confronto con il proprietario, il quale lo ha invitato a lasciare l'immobile, l'uomo ha reagito aggredendolo fisicamente. Le urla hanno attirato l'attenzione dei residenti di via Carolina, che hanno immediatamente allertato il 112.

I carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno fermato l'aggressore, mettendo fine alla violenta colluttazione. Il proprietario della struttura, visibilmente ferito, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, dove è stato sottoposto a cure mediche.

L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che esprimono timori riguardo alla sicurezza del quartiere. Le autorità sono ora al lavoro per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'occupazione e verificare come l'aggressore sia riuscito a ottenere le chiavi dell'immobile.