Colombaia di Trapani e Pnrr: il M5S vigila sul progetto

24/10/2024 15:38:00

La deputata trapanese del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi, esprime soddisfazione per l'attenzione che finalmente si sta rivolgendo al progetto di restauro della Colombaia di Trapani, finanziato con 27 milioni di euro del PNRR. Ciminnisi, vicepresidente della Commissione UE, aveva sollecitato a lungo un sopralluogo dell'assessore ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato, che si è finalmente svolto ieri.

"Le audizioni in commissione UE che abbiamo chiesto in questi mesi - dichiara Ciminnisi - hanno evidentemente acceso i riflettori sulla Colombaia e destato l'interesse dell'assessore". Tuttavia, la deputata sottolinea come le rassicurazioni di Scarpinato sull'uso del bene dopo il restauro arrivino in ritardo, in un momento in cui la mancanza di certezze sulle finalità del progetto avrebbe potuto favorire speculazioni e interessi privati.

"Continueremo a vigilare - conclude Ciminnisi - perché operare senza un obiettivo preciso sarebbe un tradimento dello spirito del PNRR". Il M5S si impegna quindi a monitorare il progetto affinché il restauro della Colombaia sia finalizzato a scopi culturali e non a interessi privati.