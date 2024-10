26 Ottobre: escalation in Medio Oriente, Turetta in aula

26/10/2024 07:39:00

Le principali notizie di oggi, 26 ottobre 2024:

Escalation in Medio Oriente Nella notte, l’aviazione israeliana ha condotto una serie di incursioni sull’Iran, alimentando il timore di una guerra totale che potrebbe coinvolgere l’intero Medio Oriente. La situazione si fa sempre più tesa e la comunità internazionale osserva con preoccupazione gli sviluppi.

Filippo Turetta davanti ai giudici Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, è stato interrogato per cinque ore. Durante l’interrogatorio ha mantenuto lo sguardo basso e ha parlato in modo monotono, senza mai nominare Giulia.

Tragedia familiare a Matera A Matera, un uomo di 77 anni ha strangolato la moglie malata e poi ha tentato il suicidio recidendosi le arterie. La scena è stata scoperta dai familiari, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L’uomo sopravviverà.

Conte annuncia novità per il M5S Giuseppe Conte ha annunciato che la costituente di fine novembre del Movimento 5 Stelle sarà un’occasione per discutere il futuro di Beppe Grillo all’interno del partito. Sarà una fase di riflessione per ridisegnare nome, programma e simbolo del movimento.

Tensione su Giuli e Spano Il caso Spano-Giuli continua a creare agitazione all'interno della maggioranza. Giorgia Meloni punta sulla vittoria alle imminenti elezioni regionali in Liguria per cercare di distogliere l’attenzione da questa vicenda che ha scosso il partito.

Scintille tra Rai e Formigli Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai, ha insultato il giornalista Corrado Formigli, definendolo un «infame». Le tensioni interne al mondo dell'informazione pubblica si fanno sempre più evidenti.

Previsioni meteo e calcio La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione su Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna per le condizioni di maltempo. La partita Bologna-Milan è stata posticipata. Dazn ha inoltre annunciato che Milan-Napoli, prevista per martedì, sarà trasmessa in chiaro.

Risultati sportivi Nel calcio, l’Udinese ha battuto il Cagliari 2-0 e il Torino ha sconfitto il Como 1-0 negli anticipi di Serie A. Nel tennis, Lorenzo Musetti si è qualificato per la semifinale dell’Atp 500 di Vienna, dopo aver battuto il numero 3 del mondo Alexander Zverev.