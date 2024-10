Torna l'ora solare. Stanotte lancette indietro. Dormiamo di più, ma ci sarà meno luce

26/10/2024 13:12:00

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, l'Italia dirà addio all’ora legale, in vigore dallo scorso marzo, per passare all’ora solare. Alle 3 del mattino, le lancette dell’orologio verranno spostate indietro di un’ora, permettendoci di guadagnare un’ora di sonno in più. Tuttavia, questo cambio segnerà anche un’ora di luce in più al mattino e un tramonto anticipato, accorciando di fatto le ore di luce pomeridiane.

Fino a quando resterà in vigore l’ora solare?

L'ora solare rimarrà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2025. Sarà tra il 29 e il 30 marzo che torneremo all’ora legale, spostando di nuovo le lancette avanti per sfruttare al massimo le ore di luce durante i mesi più caldi.

Un cambio storico: da dove nasce l’idea dell’ora legale?

Il concetto di cambio dell’ora ha radici lontane, risalenti al XVIII secolo, quando Benjamin Franklin suggerì di risparmiare candele svegliando le persone prima, sfruttando la luce naturale del mattino. Tuttavia, l'idea venne formalmente implementata solo durante la Prima guerra mondiale. La Germania fu il primo Paese ad adottare l’ora legale nel 1916 per risparmiare carbone, e presto anche altri Stati, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, seguirono l’esempio.

Ora solare vs ora legale: questioni energetiche

L’ora legale ha come scopo il risparmio energetico. Durante i sette mesi in cui è in vigore, consente una riduzione significativa del consumo di energia elettrica. Solo nel 2023, l’Italia ha risparmiato circa 90 milioni di euro e ridotto le emissioni di CO₂ di 170 mila tonnellate. Dal 2004, i risparmi complessivi sono stati di circa 2,2 miliardi di euro e 11,7 miliardi di kWh, grazie alla riduzione dell’uso di energia elettrica.

Come affrontare il cambio dell’ora

Il passaggio all’ora solare può influire su alcune persone, causando stress, difficoltà di concentrazione e disturbi del sonno. Per adattarsi meglio, si consiglia di:

Adattare gradualmente gli orari di sonno: anticipare l’orario in cui si va a letto nei giorni precedenti al cambio può aiutare.

Sfruttare la luce naturale: esporsi alla luce del mattino facilita la regolazione dell’orologio biologico, aiutando il corpo a sincronizzarsi con il nuovo ritmo.

Questa notte, dunque, ricordatevi di spostare le lancette indietro di un’ora per accogliere l’ora solare e prepararvi a giornate più corte fino alla prossima primavera.