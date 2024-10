28 Ottobre: filorussi in Georgia, scandalo spionaggio, le inchieste di Report

28/10/2024 07:04:00

Le principali notizie di oggi, 28 ottobre 2024:

Vittoria filorussa in Georgia In Georgia, il partito Sogno Georgiano ha vinto le elezioni legislative con il 54% dei voti, sconfiggendo la coalizione filoeuropea che si è fermata al 37,5%. L’opposizione denuncia brogli elettorali e la presidente Zourabichvili non riconosce il risultato.

Scandalo spionaggio: 800mila dossier rubati Gli hacker della Equalize hanno sottratto 800mila fascicoli dai sistemi governativi italiani, creando dossier su politici, manager e personalità pubbliche. Tra gli indagati ci sono l'ex poliziotto Carmine Gallo e l’hacker Nunzio Calamucci. Tra le vittime delle intrusioni figurano anche il presidente Mattarella e politici di spicco.

Le inchieste di Report e i pranzi politici La trasmissione Report ha sollevato ulteriori questioni su Giuli e Sangiuliano, con un nuovo "caso Boccia" legato a una mostra sul futurismo. Nel frattempo, Giuli è stato avvistato a pranzo con Giorgia Meloni, un incontro che alimenta le speculazioni.

Liguria verso il nuovo governatore Oggi pomeriggio sarà annunciato il nuovo governatore della Liguria, con Marco Bucci e Andrea Orlando in corsa. L’affluenza ieri era al 34,68%, in calo rispetto al 39,8% di quattro anni fa.

Grillo e la fine del Movimento Beppe Grillo ha affermato il diritto all’estinzione del Movimento 5 Stelle, mentre Giuseppe Conte ribatte che un padre "dà la vita ai figli, non la morte", aprendo un nuovo capitolo nella storia del movimento.

Maltempo e disagi in Italia Il maltempo continua a colpire il Nord e il Centro Italia, con due dispersi: un uomo nel genovese e un ragazzo in Sardegna.

Sport: emozioni nel derby e successi per Ferrari e Brignone Il derby d'Italia tra Inter e Juventus è finito con un 4-4 spettacolare. In Formula 1, Carlos Sainz ha trionfato nel GP del Messico, con Leclerc terzo. Federica Brignone ha vinto il gigante di Sölden in rimonta.