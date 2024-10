Tragedia all'aeroporto di Palermo: muore d'infarto dopo essere sceso dall'aereo

28/10/2024 10:07:00

Un tragico evento ha scosso l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo: un uomo di 58 anni, originario di Caltanissetta, è deceduto per un infarto fulminante subito dopo essere sceso dall'aereo. Appena atterrato, l’uomo aveva ritirato i bagagli ed era diretto verso la macchina, dove lo attendeva il figlio, quando si è improvvisamente accasciato a terra nel parcheggio dello scalo.

Immediati i soccorsi: il personale del 118 è intervenuto tempestivamente e ha tentato la rianimazione per quasi un’ora, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche agenti di polizia e carabinieri, che hanno presidiato l’area durante i drammatici tentativi di soccorso. Il medico legale ha confermato che la causa del decesso è stata un infarto fulminante, e la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.

Il tragico episodio si è consumato sotto gli occhi attoniti di diversi passeggeri, che si trovavano nel parcheggio in procinto di lasciare l’aeroporto. Una testimone ha raccontato i momenti drammatici, sollevando dubbi sulle misure di sicurezza dello scalo: “Abbiamo allertato subito i soccorsi, ma mi chiedo come mai un aeroporto così grande, dove paghiamo anche per il parcheggio, sia privo di telecamere e controlli continui. Forse con una maggiore sorveglianza questa persona avrebbe potuto essere soccorsa prima.”