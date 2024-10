Finalmente si possono visitare (quasi sempre) alcune meraviglie nascoste di Marsala

28/10/2024 06:00:00

Marsala celebra l’apertura permanente di tre importanti siti archeologici che arricchiscono l’offerta culturale del Parco Archeologico di Lilibeo (PALM). Dopo anni di accesso limitato, finalmente il Complesso di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l’Ipogeo di Crispia Salvia saranno visitabili in modo continuativo, grazie a un’iniziativa che punta a valorizzare e rendere fruibili queste perle storiche della città.

Una nuova gestione per cinque siti dimenticati

La direttrice del PALM, Anna Occhipinti, ha attivato un Partenariato Speciale Pubblico-Privato con la cooperativa ArcheOfficina, che si occuperà della gestione, valorizzazione e apertura sistematica di cinque siti di grande interesse archeologico. Il progetto, vincitore della call “Viviamo Cultura” promossa da Alleanza Cooperative Italiane e sostenuto da Fondo Sviluppo di Confcooperative, ha l’obiettivo di offrire alla comunità e ai turisti la possibilità di esplorare luoghi rimasti chiusi o accessibili solo su prenotazione.

I tre siti ora aperti al pubblico

1. Chiesa di Santa Maria della Grotta

Un autentico gioiello nascosto, questa chiesa rupestre barocca sorge all’interno delle antiche latomie romane. Gli affreschi medievali e l’atmosfera mistica la rendono un luogo di grande suggestione.

Biglietto: €5 / €3,50 per under 18 e studenti under 26

Indirizzo: Isolato Madonna della Grotta

2. Latomia dei Niccolini

Queste antiche cave romane furono trasformate in cimitero dalla prima comunità cristiana, offrendo un suggestivo viaggio nel tempo tra il III e il IV secolo d.C., circondate dal giardino del convento dei Padri Agostiniani.

Biglietto: €5 / €3,50 per under 18 e studenti under 26

Indirizzo: Piazza Sant'Agostino

3. Ipogeo di Crispia Salvia

Una camera funeraria ipogea risalente al II-III secolo d.C., con affreschi vivaci e simbolici e un’iscrizione dedicata alla defunta Crispia Salvia, che affascinano per il loro valore storico e artistico.

Biglietto: €4 / €2,50 per under 18 e studenti under 26

Indirizzo: Via Massimo D'Azeglio, 41

Per chi desidera visitare tutti e tre i siti, è disponibile un ticket unico a €10 (intero) o €6 (under 18 e studenti under 26).

Le visite riprenderanno nel corso del prossimo fine settimana, sabato 2 e domenica 3

Orari e modalità di visita

I siti saranno aperti ogni sabato e domenica, con visite guidate a cura degli archeologi di ArcheOfficina ogni ora (fino a un’ora prima della chiusura). Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, offrendo un’opportunità di visita approfondita con spiegazioni specialistiche.

Un progetto che guarda al futuro

Durante la conferenza stampa tenutasi nei giorni scorsi presso il Museo Archeologico Lilibeo, è stato presentato l’intero progetto di valorizzazione, che comprende anche altri due siti (la Necropoli ellenistico-romana di via del Fante e l’Insula Romana di via delle Ninfe) destinati a essere aperti in futuro. Questo piano non solo arricchisce l’offerta culturale di Marsala, ma punta anche a rafforzare l’identità storica della città, rendendo accessibile un patrimonio che merita di essere conosciuto e apprezzato.