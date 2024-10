28/10/2024 09:00:00

Traffico in tilt questa mattina nel centro storico di Marsala per la chiusura del secondo tratto di via Amendola.

A Piazza Matteotti, infatti, la strada è chiusa al traffico e gli automobilisti sono stati costretti a fare inversione ad U, passando per la zona pedonale di porta Mazara e risalendo sulla via Giulio Anca Omodei.

Automobilisti, ovviamente, inferociti anche perchè ad inizio di via Amendola non c'era alcun cartello o comunicazione sulla chiusura della strada più infondo, così non è stato possibile prendere vie alternative.

Il tutto ha congestionato il traffico nell'ora di punta per le tante persone che vanno a lavoro e a scuola.