Dalla Fiat Grande Panda alla Alfa Romeo Junior, ecco le novità al Mobility Expo di Sicilia Motori

29/10/2024 13:00:00

Dalla nuova Fiat Grande Panda alla nuova Renault 5, dalla nuova Alfa Romeo Junior alla Kia EV-9 sono solo alcune delle nuove auto proposte al Mobility Expo by Sicilia Motori che ha animato il weekend siciliano, a Palermo, con una esposizione dedicata al futuro della mobilità sostenibile. L'evento, tenutosi in Piazza Verdi, ha visto un’eccezionale affluenza di pubblico fin dall'inaugurazione, attirando sia appassionati locali sia turisti curiosi di scoprire le novità del mercato automobilistico, con un focus particolare su modelli elettrici ed elettrificati.

L’iniziativa, descritta dall’assessore comunale al Turismo e Sport, Alessandro Anello, come "un’ulteriore opportunità per la città", ha rappresentato un punto d’incontro tra innovazione e attrazione turistica, dimostrando come eventi di questo genere possano contribuire a rendere Palermo un centro di interesse non solo culturale ma anche tecnologico e commerciale.

Le vetture in mostra: dal vintage rinnovato all’innovazione elettrica

I visitatori hanno potuto ammirare 14 modelli di auto tra le più recenti sul mercato, in rappresentanza di 12 marchi, che coprono quasi la metà del mercato automobilistico siciliano. Ogni concessionaria partecipante ha portato una selezione dei modelli più avanzati e innovativi:

Alfa Romeo ha presentato il suo compatto SUV Junior, che unisce tecnologia e design moderno.

Dacia ha attirato l'attenzione con la piccola elettrica Spring, una delle city car a zero emissioni più apprezzate sul mercato.

Dong Feng, il marchio cinese emergente, ha esposto in anteprima la sua innovativa Box, modello che segna il debutto del brand in Sicilia.

Fiat ha portato l’eclettica nuova Grande Panda, accompagnata dall’elettrica 500e e dalla storica Topolino in versione rinnovata e 600 e_Abarth

Ford ha esibito il crossover elettrico Explorer, concepito per coniugare autonomia e stile.

Jeep ha fatto parlare di sé con l’ibrida Avenger, aggiungendo un’opzione eco-friendly alla sua gamma.

Kia ha messo in mostra l'ammiraglia elettrica EV9, un SUV di lusso con interni futuristici e sostenibili.

Lancia ha presentato la nuova Ypsilon, che rinnova uno dei modelli più iconici del marchio.

MG, il brand inglese di ritorno, ha presentato la Cyberster, una spider elettrica che ripropone la tradizione sportiva in chiave moderna.

Peugeot ha esposto il crossover 3008, riconosciuto per il suo design innovativo e la tecnologia avanzata.

Renault ha attirato l’attenzione con l’anteprima della R5, omaggio modernizzato alla classica city car che ha segnato la storia della casa automobilistica.

