Marsala, l'Istituto "De Gasperi - De Vita" contro la violenza di genere con il progetto "Un click per le donne"

Mercoledì 23 ottobre, presso l’Auditorium del plesso di Terrenove, l’Istituto Comprensivo “De Gasperi - De Vita” ha ospitato l’evento finale del progetto “Un click per le donne”, volto a sensibilizzare i giovani sulla violenza di genere e sull’importanza del rispetto reciproco. Questo progetto rientra nell’iniziativa “Arte di genere”, promossa e finanziata dall’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, con l'obiettivo di diffondere modelli educativi incentrati sulla legalità e sulla valorizzazione della figura femminile.

All’incontro hanno partecipato le rappresentanti delle associazioni femminili locali F.I.D.A.P.A, A.N.D.E e C.I.F, rappresentate dalle Presidenti Gerardi Rosa Anna, Passalacqua Giuseppina e Mezzapelle Rosa Alba. Dopo il saluto introduttivo del Dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta, gli studenti hanno potuto assistere alla proiezione del cortometraggio “Un click per le donne”, realizzato nell’ambito dei laboratori di recitazione, danza e psicologia. Questo cortometraggio è stato il frutto delle riflessioni e delle attività svolte dagli studenti per comprendere meglio la tematica della violenza di genere.

La proiezione del video ha aperto un momento di confronto tra studenti e rappresentanti delle associazioni, durante il quale si è discusso delle cause e delle conseguenze della violenza contro le donne. Le relatrici hanno invitato i giovani a diventare promotori di consapevolezza su questo tema, incoraggiandoli a condividere quanto appreso con i loro coetanei e familiari, nella convinzione che una maggiore sensibilizzazione possa contribuire a combattere il fenomeno.

Nel suo intervento, il Dirigente scolastico Gulotta ha ricordato l’impegno dell’Istituto “De Gasperi - De Vita” in iniziative simili, tra cui la tavola rotonda “Non restiamo in silenzio” del 25 novembre 2023 e la manifestazione “I Custodi della legalità” tenutasi al Teatro Impero. Il Dirigente ha ribadito l’importanza del ruolo educativo della scuola nella lotta contro ogni forma di violenza e illegalità, sottolineando come l’Istituto continuerà a promuovere eventi e progetti che coinvolgano i giovani su temi fondamentali come il rispetto e l’uguaglianza di genere.