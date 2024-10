Calcio a 5: Marsala Futsal inarrestabile, vince ad Acireale 5-2

30/10/2024 08:16:00

A circa un anno di distanza tornano in campo Drago Acireale a Marsala Futsal 2012. Reduce da una vittoria e una sconfitta la prima e dalla prima gara vinta nel Campionato di serie B la seconda (ma con una partita in meno), le squadre di certo non si sono ritrovate nell'ostico PalaVolcan per guardarsi negli occhi. La ‘banda Torrejon’ è difficile da domare e il match termina 5 a 2 per gli azzurri che portano a casa non solo i tre punti ma anche la consapevolezza di stare facendo bene sia in Coppa che in Campionato da un punto di vista sia tecnico che mentale. Primo tempo_ I primi squilli sono della squadra di casa, prima con una diagonale di Lombardo e poi con il palo di Tomarchio che fa tremare gli ospiti. Il Marsala non ci sta, si riassetta, gioca di testa e pressando gli acesi nella loro area dopo un recupero palla, l’efficace 1-2 di Barroso e Patti vede quest’ultimo siglare la prima rete di giornata. Pericolo in porta per gli azzurri con Abate che salva tutto ma è ancora l’Acireale a perdere palla, braccato da Barroso che fa un assist al bacio ancora per Patti che non ci pensa due volte e segna il 2 a 0. Per i padroni di casa, un pò sfortunati nell’avvio di gara, traversa presa in pieno da Tomarchio e, se vale la regola “goal sbagliato, goal subito”, un felino De Bartoli s'impossessa del pallone e mette Barroso in condizioni di tirare al volo da fuori area e sfondare la porta avversaria.

Secondo tempo_ Le prime occasioni nella seconda frazione di gioco sono per l’Acireale: prima Lombardo sfuma il pallone al lato della porta, poi è il paratutto Simone Vallarelli che sventa una botta al volo di Sviercoski. Sul ribaltamento di fronte, Speranza nulla può sul contropiede letale di Matteo De Bartoli che sigla il 4 a 0. Il momento di gloria per gli acesi arriva dall’azione del calcio d’angolo dove uno Scuderi ben piazzato sottoporta segna il primo goal della partita. L’Acireale non fa in tempo a guadagnare un pò di fiducia che sulla ripartenza Patti fornisce un buon pallone che Walter Abate pennella morbido dietro le spalle del portiere di casa. Nulla può fermare la ‘banda Torrejon’ che fa manita in trasferta, neppure la seconda rete grazie al sinistro centrale di Platania che inganna Vallarelli. Il tabellino di gara:

Drago Acireale C5: Speranza, Castagnola, Monaco, Raffagnino, Savanarola, Lombardo, Platania, Sviercoski, Tomarchio, Hajari, Sciacca, E. Scuderi. All. Scandura.

Marsala Futsal: Buffa, Vallarelli, Costigliola, Abate, Romano, Barroso, Sanalitro, Pierro, Patti, Foderà, De Bartoli, Bonafede. All. Torrejon.

Reti: Patti (2 reti, p.t.), Barroso (p.t.), De Bartoli (s.t.), Abate (s.t.) - MF2012; Scuderi (s.t.) Platania (s.t.) - DA.

Arbitri: Antonio Valentini, Antonio Vania, Michele Raspanti (crono)