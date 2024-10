30 Ottobre: gli spioni di Equalize, il decreto sui Paesi sicuri, lutto nello sci

30/10/2024 06:45:00

Le principali notizie di oggi, 30 ottobre 2024:

Scandalo Equalize: legami con il Mossad e clienti illustri

Gli spioni dell'agenzia Equalize scambiavano informazioni con il Mossad. Durante le indagini è stato trovato un "libro mastro" che elenca clienti di rilievo, tra cui Barilla, Erg, l'ex Ilva, Heineken e Brt. Tra gli indagati ci sono l'ex poliziotto Carmine Gallo e l'hacker Nunzio Calamucci. Le opposizioni chiedono che la premier Meloni riferisca in Parlamento sulla vicenda.

Scontro governo-giudici sui Paesi sicuri

Il tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il decreto legge sui Paesi sicuri, chiedendo chiarimenti su un caso specifico di un migrante del Bangladesh a cui è stato negato l’asilo. La maggioranza contesta la decisione dei giudici, considerandola un ostacolo all'attuazione della nuova normativa sui rimpatri.

Lutto nello sci azzurro: addio a Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi, promessa dello sci italiano, è morta a seguito di un incidente durante un allenamento. La giovane avrebbe compiuto 20 anni a novembre. Il mondo dello sport è in lutto per la perdita di un’atleta con grandi prospettive.

Tragedia nel padovano: neonata uccisa in un night club

Melissa Russo, italo-brasiliana di 29 anni, ha partorito una bambina nel bagno di un night club e ha cercato di disfarsene gettandola nel water. La neonata non è sopravvissuta. Il caso ha sollevato sgomento e indignazione.

M5S e Pd in crisi dopo le elezioni in Liguria

Dopo la sconfitta in Liguria, il Movimento 5 Stelle appare sempre più diviso tra contiani e movimentisti. La stessa divisione si avverte nel Partito Democratico, che riflette su come gestire le alleanze e il futuro. I voti del M5S sono andati ai dem, mentre quelli di Italia Viva e Azione hanno sostenuto Bucci.

Nuovo leader per Hezbollah, ma Israele minaccia

Naim Qassem è stato eletto nuovo segretario generale di Hezbollah. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha subito dichiarato che la sua leadership sarà di breve durata, affermando che "il suo conto alla rovescia è iniziato". Nella Striscia di Gaza, ieri, si sono contate almeno 109 vittime civili, tra cui venti bambini.

Proteste in Georgia per brogli elettorali

Migliaia di cittadini georgiani sono scesi in piazza per chiedere la ripetizione delle elezioni legislative, accusando brogli. Contestato anche il sostegno di Viktor Orbán al partito di governo georgiano. Intanto, il paese si prepara a un ricalcolo parziale dei seggi.

Raidue chiude "L'Altra Italia"

Il programma "L'Altra Italia", condotto da Antonino Monteleone e in onda nello spazio che fu di Santoro, viene cancellato per gli ascolti bassi, con meno di duecentomila spettatori. La decisione solleva interrogativi sulla linea editoriale della rete.

Calenda a processo, Sangiuliano salvo

Il Senato ha dato l'autorizzazione a procedere per il leader di Azione, Carlo Calenda, in un caso di diffamazione ai danni di Clemente Mastella. Al contrario, l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano non sarà soggetto ad acquisizioni di email legate al "caso Boccia".

Dazi Ue sulle auto elettriche cinesi

L'Unione Europea ha approvato dazi aggiuntivi fino al 35,3% sulle importazioni di auto elettriche cinesi, una misura che potrebbe segnare una nuova fase di tensioni commerciali con la Cina.

John Elkann declina l'invito del Parlamento su Stellantis

John Elkann ha rifiutato l'invito a riferire in Parlamento sulla situazione di Stellantis, sostenendo che l’amministratore delegato Carlos Tavares ha già fornito tutte le informazioni necessarie. Audi, nel frattempo, chiude uno stabilimento di auto elettriche a Bruxelles.

La serie su Avetrana cambia titolo

La serie Disney sulla vicenda di Avetrana e il delitto Scazzi, inizialmente intitolata Avetrana – Qui non è Hollywood, è stata rinominata per andare in onda. La prima puntata andrà in onda questa sera.

Elezioni Usa: Trump e Harris in parità

A sei giorni dalle elezioni presidenziali americane, 50 milioni di cittadini hanno già votato. Trump e Harris sono testa a testa nei sondaggi. Durante un comizio a Washington, Biden ha criticato aspramente i sostenitori di Trump, definendoli "spazzatura".

La Corea del Nord rafforza la sicurezza di Kim Jong-un

Dopo l'invio di truppe in supporto della Russia, il regime nordcoreano ha aumentato le misure di sicurezza attorno al leader Kim Jong-un, che ha raddoppiato le apparizioni pubbliche nell'ultimo anno.

Caso Aurora Tili: spunta un video incriminante

A Piacenza, nell’interrogatorio dell’ex fidanzatino di Aurora Tili, accusato di omicidio volontario, è emerso un video in cui il ragazzo la strattona. Intanto, a Bergamo, il killer di Sara Centelleghe si è dichiarato pentito.

Curiosità dal mondo e dallo sport

Ratan Tata, miliardario indiano scomparso a ottobre, ha lasciato 100 milioni di dollari al suo pastore tedesco Tito.

In Serie A, il Napoli ha sconfitto il Milan per 2-0, il Verona ha perso contro il Lecce, e il Bologna ha vinto a Cagliari.

Sinner si è ritirato dal torneo di Parigi per un virus intestinale. Con l’eliminazione di Musetti, Berrettini e Arnaldi, non ci sono più italiani in gara.

Il Brasile si prepara a guidare una spedizione scientifica internazionale che circumnavigherà l'Antartide, la prima del suo genere.