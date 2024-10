I gradini impediscono di acquistare il biglietto, disabile marsalese multato in treno

30/10/2024 09:46:00

Una storia di disagi e barriere architettoniche tra Mazara e Marsala, dove Andrea Licari, un apicoltore con disabilità costretto su una sedia a rotelle a causa della sclerosi multipla, si è trovato multato per non aver potuto acquistare il biglietto prima di salire a bordo di un treno. Licari, di ritorno da un incontro di lavoro a Mazara del Vallo, voleva raggiungere la biglietteria della stazione per acquistare il titolo di viaggio, ma si è visto bloccato dai gradini, un ostacolo insormontabile per chi, come lui, non può camminare.

Resosi conto dell’impossibilità di accedere alla biglietteria, Andrea ha chiesto la possibilità di acquistare il biglietto direttamente sul treno, convinto che il controllore avrebbe compreso la sua situazione. Tuttavia, quando il personale di bordo ha verificato la sua mancanza di biglietto, Licari è stato multato per "irregolarità" nell'acquisto. Non sono state considerate, infatti, le difficoltà legate alle barriere architettoniche che gli avevano impedito di comprare il biglietto a terra.

La vicenda ha suscitato immediata indignazione tra coloro che chiedono maggiore attenzione e accessibilità per le persone con disabilità. Andrea, che sperava solo di tornare a casa dopo un viaggio di lavoro, mai si sarebbe aspettato di incorrere in una sanzione per un motivo simile.

Dopo la vicenda, Trenitalia ha riconosciuto l'errore e annullato il sovrapprezzo applicato. Tuttavia, il caso rimane un esempio di come le barriere architettoniche e la scarsa sensibilità possano rendere anche i gesti più semplici, come prendere un treno, un’impresa ardua e umiliante per chi ha una disabilità.