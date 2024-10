Trapani: turista accoltellato e rapinato da due malviventi

30/10/2024 07:37:00

Momenti di paura nella notte tra domenica e lunedì per un turista aggredito e rapianato a Trapani. Intorno alle 2:30, l'uomo si è presentato ferito al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate, raccontando ai sanitari di essere stato vittima di un'aggressione da parte di due individui armati di coltello.

Secondo quanto riferito, i due malviventi hanno fermato il turista per strada e, dopo averlo minacciato con un’arma da taglio, l’hanno colpito a un braccio, riuscendo poi a sottrargli il portafoglio contenente denaro e documenti. Visibilmente scosso e con il braccio insanguinato, la vittima ha cercato aiuto nelle vicinanze e, una volta al pronto soccorso, ha ricevuto le prime cure.

La guardia giurata presente in ospedale ha subito allertato i carabinieri, che hanno attivato una serie di pattugliamenti nella zona per rintracciare i sospettati. Sono state raccolte descrizioni dettagliate dei due aggressori, già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi di violenza e furto, il che ha facilitato l’avvio delle indagini. Gli agenti hanno perquisito diverse abitazioni e stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Le ricerche sono ancora in corso, ma le autorità confidano in un rapido sviluppo dell’inchiesta.