31 Ottobre: tragedia a Valencia, omicidio di Aurora, scandalo dossieraggio

31/10/2024 07:04:00

Le principali notizie di oggi, 31 ottobre 2024:

Tragedia a Valencia: apocalisse di pioggia e decine di vittime

Valencia e il suo territorio sono stati colpiti da un violento nubifragio che ha provocato almeno 95 morti e un numero imprecisato di dispersi. Il ritardo nell’allarme alla popolazione ha scatenato polemiche, mentre le operazioni di soccorso proseguono senza sosta.

Omicidio di Aurora: nuove testimonianze

Un testimone ha riferito dettagli agghiaccianti sugli ultimi attimi di Aurora, la 13enne morta cadendo dall’ottavo piano. Secondo il racconto, il fidanzatino 15enne l'avrebbe spinta giù, picchiandole le mani per farla precipitare.

Scandalo dossieraggio: Meloni pronta a punire i funzionari infedeli

Giorgia Meloni annuncia provvedimenti contro i funzionari dei servizi di sicurezza che violano la riservatezza delle banche dati. L’inchiesta milanese sui dossier riservati continua ad allargarsi, con l’obiettivo di identificare tutte le persone coinvolte.

Mattarella richiama le agenzie di rating

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato le agenzie di rating, sollecitandole a riconoscere i progressi economici fatti dall’Italia negli ultimi anni, chiedendo che aggiornino le loro valutazioni.

Pil italiano stagnante, mentre Germania e Francia crescono

Eurostat ha diffuso i dati sull’economia europea: il Pil italiano è fermo nel terzo trimestre, rendendo difficile raggiungere l'obiettivo di crescita dell’1% previsto dal Tesoro. La Germania ha evitato di poco la recessione e la Francia ha registrato una lieve crescita, favorita dall'effetto Olimpiadi.

John Elkann non testimonierà in Parlamento, critiche da Meloni e opposizione

John Elkann ha rifiutato l'invito della commissione parlamentare per le attività produttive, attirando critiche sia dalla premier Meloni sia dalle forze di opposizione. La decisione ha generato polemiche e richieste di chiarimenti.

Inghilterra: una Finanziaria di austerità da 50 miliardi

Il governo inglese ha approvato una finanziaria con nuove tasse per 40 miliardi di sterline, equivalenti a circa 50 miliardi di euro. La cancelliera laburista Rachel Reeves ha deciso di colpire soprattutto i grandi patrimoni e le rendite per reperire i fondi necessari.

Cgil e Uil indicono sciopero generale per il 29 novembre

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha annunciato lo sciopero generale del 29 novembre in segno di protesta contro la legge finanziaria, chiedendo un cambiamento radicale.

Checco Zalone licenzia la sua ex compagna

Checco Zalone, dopo la separazione dalla compagna Mariangela Eboli, l’ha licenziata dalla sua società, offrendole una buona uscita di 30mila euro. La vicenda ha destato curiosità e commenti sui social.

Santanchè verso il rinvio a giudizio

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è coinvolta in un’inchiesta che riguarda presunte irregolarità contabili della sua ex società Visibilia. La pubblica accusa ha richiesto il rinvio a giudizio per lei e altre 16 persone.

Affitti in ritardo: un problema per metà degli inquilini

Secondo una ricerca nazionale, un inquilino su due non paga l’affitto puntualmente prima di lasciare l'alloggio, mentre il 62% degli affitti viene pagato in ritardo.

Decreto sui Paesi sicuri inserito nel decreto Flussi

Il governo ha inserito il decreto sui Paesi sicuri all’interno del decreto Flussi in discussione alla Camera, per accelerare l’approvazione e aggirare eventuali stop dalla magistratura.

Marina Berlusconi diventa Cavaliere del Lavoro

Marina Berlusconi ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, riconoscimento che un tempo era appartenuto anche a suo padre, Silvio Berlusconi.

Schwarzenegger annuncia il sostegno a Kamala Harris

A sorpresa, Arnold Schwarzenegger ha dichiarato che voterà Kamala Harris alle prossime presidenziali americane, criticando duramente l’ex presidente Trump e affermando che "ha fatto cazzate".

Coppia italiana fermata a Buenos Aires per una Gpa illegale

Una coppia di italiani è stata fermata in Argentina insieme a una neonata nata da una gestazione per altri. Le autorità stanno indagando su una rete che lucra sulle Gpa, coinvolgendo cittadini italiani.

Tregua in vista tra Gaza e Libano?

Diplomatici arabi, israeliani e americani stanno negoziando una tregua che coinvolga sia Gaza che il Libano. Pare che le trattative abbiano fatto qualche progresso, suscitando speranze per un cessate il fuoco.

Serie A: risultati e polemiche

In Serie A, l'Inter ha battuto l'Empoli, mentre la Juventus è stata fermata sul 2-2 dal Parma. Nel Milan è scoppiata la crisi dopo la sconfitta contro il Napoli.