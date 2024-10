Alcamo, bustine di veleno per topi nella zona del Santuario

31/10/2024 02:00:00

L’associazione animalista Un’Anima Mille Zampe Italia segnala la presenza di bustine di veleno per topi (“topicida”) rinvenute nelle vicinanze del Santuario di Alcamo. Questi prodotti, non a norma di legge e vietati, sono altamente dannosi e costituiscono un serio rischio per la salute degli animali e delle persone.

Si raccomanda massima attenzione ai cittadini, specialmente a coloro che possiedono animali domestici, per evitare che questi entrino in contatto con le sostanze tossiche, il cui ingerimento può risultare fatale.

Per contribuire alla sicurezza dell’area, una volontaria è attualmente impegnata nella rimozione delle bustine trovate. Tuttavia, l’associazione invita tutti a vigilare sui propri animali, tenendoli sotto controllo e non lasciandoli incustoditi nella zona interessata.

Il presidente nazionale di Un’Anima Mille Zampe Italia, Gaspare Camarda: “Chiediamo a tutti i cittadini di non abbandonare in strada bustine o sostanze pericolose. Le aree urbane sono frequentate da animali randagi e domestici che possono rimanere gravemente intossicati. Le forze dell’ordine e il Comune di Alcamo sono stati informati per prendere le misure necessarie.”

Questa segnalazione mira a tutelare la salute degli animali e la sicurezza pubblica. Chiunque individui ulteriori bustine o sostanze sospette è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti.