Torna Glocal, il festival del giornalismo. Gli appuntamenti con Anso, c'è Tp24

31/10/2024 12:10:00

Torna Glocal, il festival del giornalismo di Varese. Anche quest'anno ci sarà spazio per Anso, l'Associazione Nazionale della Stampa On line, e per Tp24.

Quest’anno il tema di fondo è molto caro alla professione giornalistica: domande. Saperle fare è il vero faro per chi tratta l’informazione. Ma nella tredicesima edizione del festival Glocal la parola giusta sarebbe stata prompt perché è l’Intelligenza artificiale il vero nucleo dell’iniziativa (e Tp24 ha proprio tenuto da poco a Marsala un festival sull'intelligenza artificiale). Oltre quaranta appuntamenti e una stretta collaborazione tra ANSO e Glocal. Un 2024 ricco di proposte per questa accoppiata. Dopo Genova e H-farm il festival torna a Varese dove il 10 novembre si terrà anche l’assemblea dell’associazione che racchiude un centinaio di testate da ogni regione d’Italia. “È una collaborazione di grande valore per entrambe le realtà - sostiene il presidente di Anso Marco Giovannelli - Abbiamo sempre più chiara la necessità di tener insieme locale e globale, ma ora questa visione si arricchisce di nuovi scenari. L’Intelligenza artificiale entra in tutte le redazioni e ancora una volta gli editori che conoscono bene i territori possono essere punti di riferimento per i grandi cambiamenti che stiamo vivendo. Glocal è un appuntamento imperdibile anche per questo: conoscenza, confronto, formazione sono al centro del festival”. ANSO sarà parte di tanti appuntamenti, come "Raccontare la crisi climatica: dati, narrazioni e impatto locale".

In un'epoca in cui il cambiamento climatico è una realtà innegabile, il giornalismo svolge un ruolo cruciale nel tradurre dati complessi in narrazioni coinvolgenti, capaci di informare e ispirare all'azione. Questo panel riunisce esperti di giornalismo, analisi dei dati e comunicazione scientifica per esplorare come raccontare efficacemente la crisi climatica, con un focus particolare sull'impatto locale e sulla crisi idrica. Attraverso esempi concreti e strumenti pratici, i relatori discuteranno l'importanza di un giornalismo basato sui dati, la necessità di narrazioni coinvolgenti e il ruolo fondamentale dei media nel promuovere la consapevolezza e l'azione per un futuro sostenibile. Giacomo Di Girolamo, peraltro direttore di Tp24, responsabile del progetto ANSO "Vi scrivo da un Paese che non esiste". Ornaldo Gjergji, Analista di OBC Transeuropa e autore di dashboard dati e inchieste collaborative sul cambiamento climatico. modera Andrea Camurani, giornalista, VareseNews

Oltre al ricco programma formativo per giornalisti e mondo della comunicazione, Glocal si apre a un pubblico più ampio con diversi eventi serali dedicati a storie di resistenza e scienza, e a una selezione di documentari proiettati all'interno della rassegna Glocal DOC.

Un altro appuntamento di grande interesse sarà la conferenza con Stefano Mancuso, prevista per sabato 9 novembre, sempre a Ville Ponti. Scienziato di fama mondiale e tra i maggiori esperti di neurobiologia vegetale, Mancuso illustrerà le sue ricerche sulle piante come esseri intelligenti e sensibili, capaci di apprendere, ricordare e prendere decisioni. L’incontro offrirà un’occasione per riflettere sul ruolo cruciale delle piante per il futuro del nostro pianeta.