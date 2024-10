Cimitero di Trapani: stop ai mezzi per disabili. Ecco tutte le info a Marsala e Petrosino per l'1 e 2 novembre

31/10/2024 06:00:00

Le giornate del 1° e 2 novembre, dedicate alla festa di Ognissanti e alla commemorazione dei defunti, rappresentano un momento di profonda riflessione per molti cittadini. È il tempo in cui si rinnova la tradizione di recarsi nei cimiteri, portando un fiore ai propri cari scomparsi. Queste due giornate, vedono un significativo afflusso di persone verso i cimiteri comunali, per un rituale che onora la continuità del legame con chi ci ha preceduto. Da Trapani a Marsala e Petrosino, i comuni del trapanese organizzano percorsi e servizi speciali per permettere di vivere questo momento di raccoglimento e saluto dignitoso verso i propri cari defunti.

Trapani, la richiesta e la bocciatura per l'accesso delle persone con disabilità - A Trapani, dove nei giorni scorsi non sono mancate le segnalazioni, le repliche e le polemiche tra consiglieri comunali e amministrazione sulla situazione del cimitero comunale, c'è un richiesta/suggerimento per l'accesso dei disabili al cimitero. In vista delle commemorazioni del 1° e 2 novembre, i consiglieri trapanesi Salvatore Fileccia e Gaspare Gianformaggio hanno richiesto un’estensione dell’orario di chiusura del cimitero di Trapani per facilitare l’accesso ai cittadini con disabilità. Secondo la proposta, la chiusura del cimitero dovrebbe essere posticipata dalle 17:00 alle 17:30, consentendo l’accesso ai mezzi autorizzati durante questo periodo per garantire un ingresso sicuro ai visitatori con disabilità, in un momento di minore affluenza pedonale. La risposta dell'amministrazione, in questo caso dell'assessore Peppe La Porta non si è fatta attendere e ribadisce il fatto che per ragioni di sicurezza il cimitero alle 17:00 deve chiudere e non si può consentire la proroga e l'ingresso. "Diventa anche abbastanza difficoltosa e pericolosa - afferma La Porta -. Alle 5.00 è buio, quindi non è possibile. No, non sta né in cielo né in terra. L'apertura è dalle 8.00 alle 17.00, come è sempre stato. Alle 17.00 è già buio. Non possiamo allungare l’orario di chiusura".

Sulla "sparizione dei defunti" il consigliere Tore Fileccia propone la modifica dell'art.42 del regolamento cimiteriale - Per evitare che i cittadini trapanesi, come abbiano raccontato in questi giorni su TP24, vengano a conoscenza della sparizione della tomba del proprio caro, solo a cose fatte e senza che nessuno si sia premurato di avvisare i familiari, quando la concessione cimiteriale è scaduta ed è necessario liberare loculi, il consigliere comuale Fileccia propone la modifica ad un articolo del regolamento cimiteriale: "Per non fare più sparire i defunti basterebbe una raccomandata per le scadenze quantomeno ventennali. Un primo passo necessario. Questa, la mia comunicazione di presentazione PROPOSTA DI DELIBERA MODIFICA ART.42 REGOLAMENTO SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI...durante i brevi lavori di lunedì, prima del mancato numero legale. Tra 15gg potrebbe già essere trattata in consiglio e votata ... L'umanità deve essere sempre estranea a dinamiche politiche tra maggioranza e opposizione".

Marsala: trasporto pubblico gratuito e servizi navetta - Il Comune di Marsala, sotto la guida del sindaco Massimo Grillo, ha attuato un piano dettagliato per agevolare la circolazione e offrire un servizio di trasporto pubblico gratuito per l’1 e il 2 novembre. I cittadini potranno usufruire gratuitamente delle linee del trasporto urbano per l’intera mattinata, dalle ore 7:00 alle 14:00, con l’obiettivo di ridurre la congestione del traffico nei pressi del cimitero. Inoltre, sarà attivo un servizio di bus navetta con corse frequenti, pensato per garantire l’accesso diretto al cimitero, disponibile sia presso l’ingresso principale sia presso l’ingresso secondario. Di seguito le informazioni sulle due linee:

Capolinea Stadio: Prima corsa alle 8:00, ultima corsa alle 17:30, con fermate nei punti principali del percorso. Percorso: Viale Olimpia - Via Della Gioventù - Via D. Alighieri/Via S. Rita (ingr. secondario Cimitero) - Via D. Alighieri – Via Degli Atleti - Stadio - Autostazione - Via Mazzini - Via S. Bilardello - Stadio.

Capolinea Parcheggio Salato: Prima corsa alle 8:00, ultima corsa alle 17:30, con passaggi nelle vie centrali e sosta presso le fermate attrezzate. Percorso: Porto – Via Noto – Viale Fazio - Via Roma -Via Itria - P.zza Sant' Agostino - viale U. Foscolo (ingr. principale Cimitero) - Via Gambini - C/so Calatafimi - Via Crispi - Via Mazzini - Autostazione - Via Mazzini – via R. Montmasson - Lungomare - Parcheggio Salato.

Marsala, modifiche alla viabilità - La Polizia Municipale di Marsala ha emesso l’ordinanza n.439/2024 per regolare la circolazione nei pressi del cimitero. L’ordinanza prevede divieti di transito e sosta, oltre a variazioni nei sensi di marcia per agevolare il flusso di visitatori. Gli automobilisti sono invitati a seguire le segnalazioni temporanee e a rispettare i sensi unici, nonché il limite di sosta di 60 minuti nelle aree adiacenti al cimitero durante l’orario 7:00-18:00. Qui la delibera.

Petrosino: pulizia e orari di apertura del cimitero - Per garantire l’ordine e la pulizia del cimitero comunale, il sindaco Giacomo Anastasi ha disposto la chiusura straordinaria del cimitero di Petrosino per la giornata del 31 ottobre, destinata alla pulizia generale. Sarà riaperto il 1° e 2 novembre dalle 8:00 alle 17:00 per accogliere i visitatori. L’ordinanza impone inoltre la sospensione di tutti i lavori delle imprese operanti all’interno del cimitero durante questo periodo, così da offrire un ambiente tranquillo e ordinato per la commemorazione dei defunti.