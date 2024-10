Trapani: cambio al vertice dell’Ufficio scolastico provinciale  

31/10/2024 07:00:00

Cambio al vertice dell’Ufficio scolastico provinciale. Il nuovo dirigente è Davide Nugnes che prende il posto di Antonella Vaccara, nominata un paio di anni addietro e, adesso, divenuta dirigente dell’Istituto Comprensivo “Laura Lanza” di Carini.

Nugnes ha 40 anni, è nato a Roma ed è laureato in Giurisprudenza con un master di secondo livello in Diritto amministrativo e Scienze dell'amministrazione. Prima di assumere l’incarico di dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale è stato dirigente tecnico al Servizio ispettivo dell’Ufficio scolastico e, prima ancora, è stato revisore dei conti presso le istituzioni scolastiche di Lazio, Abruzzo e Toscana, nonché Auditor sui fondi PON FSE-FESR in Sicilia, Puglia e Campania.

Inoltre, Nugnes ha alle spalle anche un'esperienza decennale da funzionario amministrativo giuridico-contabile, svolta in diversi uffici della sede centrale del Ministero.