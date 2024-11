Giudice sportivo, punito il presidente del Trapani Valerio Antonini

01/11/2024 07:56:00

Adesso, magari, che ci si aspetta un duro editoriale del direttore del telegiornale di Telesud contro il Giudice Sportivo, magari indicandolo "nemico" dello sviluppo e del territorio; e contro gli arbitri complottisti ...

Il presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini (proprietario anche della tv locale, Telesud) è stato inibito fino al prossimo 28 novembre a causa del comportamento tenuto durante e dopo la partita Trapani-Avellino. Secondo quanto riportato nel provvedimento disciplinare, Antonini si è reso protagonista di azioni considerate non corrette e offensive nei confronti della squadra arbitrale.

Durante la segnalazione del tempo di recupero, Antonini è sceso dalla tribuna e si è diretto verso il IV Ufficiale, contestando apertamente l’operato della quaterna arbitrale con parole giudicate irriguardose e offensive. Il comportamento si è ripetuto anche al termine della gara, quando il presidente del Trapani ha fatto nuovamente irruzione nel recinto di gioco per esprimere il proprio dissenso nei confronti degli arbitri.

Oltre all’inibizione di Antonini, il Trapani Calcio ha ricevuto una multa di 900 euro per episodi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica, dovuti al comportamento dei tifosi. Tra gli episodi contestati, il lancio di un petardo sul campo al primo minuto di gioco e, in seguito, una serie di bicchieri pieni di liquido diretti verso la porta avversaria, alcuni dei quali sono finiti all'interno del terreno di gioco. Fortunatamente, nessuno di questi episodi ha avuto conseguenze gravi, ma sono stati considerati come potenziali pericoli per l’incolumità pubblica.

La sanzione è stata calcolata valutando la gravità e la ripetizione dei fatti, e tenendo conto delle misure organizzative adottate dal Trapani Calcio per garantire la sicurezza durante le partite.